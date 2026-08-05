L'Esposizione Internazionale delle due ruote, Eicma, celebra la sua ricca eredità con una miniserie social inedita, composta da otto episodi che ne ripercorrono oltre un secolo di storia. Lanciata a Milano il 5 agosto 2026, questa iniziativa digitale accompagnerà la vasta community dell'evento fino alla fine di ottobre, culminando nell'attesa 83esima edizione della manifestazione. I video, diffusi attraverso i canali ufficiali di Eicma, offrono un viaggio affascinante dalle origini, con la prima edizione del 1914 al Kursaal Diana di Milano, fino ai giorni nostri.

La miniserie si configura come un sentito omaggio alla lunga e prestigiosa tradizione dell'esposizione, riconoscendo il contributo fondamentale delle migliaia di persone che, nel corso degli anni, hanno reso Eicma un punto di riferimento indiscusso per l'intero settore delle due ruote. Alessandro Re, responsabile comunicazione di Eicma, ha sottolineato come la manifestazione custodisca una storia unica, strettamente legata all'evoluzione della motocicletta. L'obiettivo è raccontarla con un linguaggio semplice e coinvolgente, accessibile anche alle nuove generazioni, per far comprendere il valore che Eicma continua a rivestire oggi per l'industria, i motociclisti e tutti gli appassionati.

Il percorso storico e il valore della miniserie

Attraverso gli otto episodi della miniserie social, viene illustrato come Eicma abbia saputo attraversare e superare eventi storici di grande portata, tra cui conflitti mondiali, fasi di ricostruzione e profonde rivoluzioni culturali e industriali. In ogni epoca, la manifestazione ha mantenuto un ruolo centrale nell'anticipare e accompagnare l'evoluzione della mobilità e della passione motociclistica. Ogni singolo episodio evidenzia come Eicma sia sempre stata un crocevia fondamentale dove innovazione, tecnologia, cultura e passione si incontrano, contribuendo attivamente a scrivere capitoli significativi nella storia delle due ruote. Questa serie si inserisce pienamente nel percorso di avvicinamento alla 83esima edizione, un appuntamento di risonanza internazionale per l'intero comparto motociclistico.

Eicma: un riferimento globale per le due ruote

Eicma è universalmente riconosciuta come uno degli eventi di punta a livello mondiale per il settore delle due ruote. L'esposizione, che si tiene annualmente a Milano, attira un vasto pubblico composto da espositori, operatori del settore e appassionati provenienti da numerosi Paesi. Oltre a essere una vetrina privilegiata per la presentazione delle ultime novità in termini di prodotti e tecnologie, Eicma propone anche un ricco calendario di iniziative culturali e momenti di approfondimento dedicati all'innovazione e alla storia della motocicletta. Il suo ruolo strategico e la sua influenza nel settore sono costantemente confermati dalla partecipazione delle aziende leader e dalla sua attenzione verso le nuove generazioni di motociclisti e appassionati, garantendo un futuro dinamico per il mondo delle due ruote.