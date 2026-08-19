Un post, una data e poi il video con tanto di "Final Lights" . Così il profilo ufficiale della F1 ha annunciato l'inizio della seconda metà di stagione e la fine della pausa estiva. Si riparte dall'Olanda, Zandvoort.

Nuovi aggiornamenti per Ferrari

Riparte la Formula 1 e con essa la battaglia per il mondiale che, fino ad ora, ha visto nella Mercedes la favorita in assoluto. Ferrari, però, ci prova e lo fa ancora una volta con degli aggiornamenti, attendendo l'arrivo dell'ADUO 2 previsto, forse, per Monza. La scuderia di Maranello ha dimostrato fino ad ora, di aver portato una monoposto competitiva ma, soprattutto, più propensa ad adattarsi a piccole migliorie e aggiornamenti arrivanti durante tutta la prima metà di stagione.

Gli sviluppi hanno portato i risultati sperati e, in questa ultima parte, serviranno a mettere in crisi i rivali di Mercedes. A Zandvoort, tracciato che comparirà per l'ultima volta sul calendario della F1, il cavallino rampante porterà un nuovo fondo che completerà l'evoluzione portata a Barcellona, dove Lewis Hamilton ha trovato la prima vittoria in rosso. L'obiettivo principale è quello di aumentare il carico generato dalla monoposto, aumentando la competitività sui tratti guidati.

Tracciato, gomme e degrado

Il circuito di Zandvoort è caratterizzato da un forte stress sui pneumatici a causa dell'alta densità energetica e delle curve sopraelevate ad alta velocità. Il fattore meteo sarà decisivo, dati anche i possibili 20 gradi del week-end.

Pirelli, esattamente come l'anno scorso, ha optato per per una C2 (dura), C3 (media) e C4 (soft), valutando poi, in vista gara, una C2 come miglior mescola nonché principale alleata anche per la distanza da ricoprire. La pista è lunga circa poco più di 4 chilometri, stretta e la presenza di un solo vero lungo rettilineo renderà sicuramente complicati i sorpassi e, quindi, saranno fondamentali qualifiche e strategie.

Orari e diretta televisiva

Per l'ultima di Zandvoort, torna il format Sprint. Venerdì si spengono i semafori alle 12:30 con le Prove Libere, seguite poi alle 16:30 dalla Qualifica Sprint. Il sabato, invece, vedrà la Sprint alle ore 12:00 e le Qualifiche alle ore 16:00. La race week in Olanda si conclude la domenica con al gara alle ore 15:00; il tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Per quanto riguarda Tv8, invece, trasmetterà in chiaro la sessione Sprint e le qualifiche mentre, per quanto riguarda la gara, sarà possibile vederla in differita alle ore 18:00 della domenica.