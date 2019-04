Un'altra orribile vicenda quella che si è verificata nei giorni scorsi in provincia di Napoli e che riguarda, ancora una volta purtroppo, il decesso di una giovane persona. Il drammatico episodio, in particolare, si è consumato nel comune di Giugliano, precisamente nel quartiere Casacelle, e la vittima è Angela, una donna cinquantenne nonché madre di due figli. Secondo quanto si apprende dai media locali, infatti, a portarsela via proprio davanti ai loro occhi è stato un infarto fulminante che non le ha lasciato scampo nonostante l'allarme immediatamente lanciato ai medici del pronto soccorso.

Il personale sanitario, infatti, una volta giunto sul posto non ha potuto fare nulla per salvarla. Un decesso che ha provocato un grande dolore in tutta la comunità di Casacelle, in lutto per la prematura e inaspettata scomparsa di Angela.

Tragedia in provincia di Napoli: un infarto fulminante stronca la vita di Angela, morta davanti ai suoi due figli

Stando a quanto si apprende dalle informazioni emerse, la cinquantenne ha cominciato ad avvertire alcuni sintomi di un soffocamento. Improvvisamente, purtroppo, la situazione è degenerata, perché poco dopo è stata colpita dall'infarto che alla fine ha avuto la meglio.

I soccorsi, infatti, hanno tentato fino alla fine di salvarla, utilizzando tutte le tecniche di rianimazione a loro disposizione, ma purtroppo per lei non hanno potuto fare altro che constatarne la sua morte. Un destino beffardo quello di Angela, anche perché pochi giorni dopo sarebbe dovuta partire assieme a suo marito per godersi una vacanza a bordo di una nave da crociera. Un momento di armonia che invece si è trasformato in un vero e proprio incubo per tutta la famiglia.

Il messaggio di commozione di sua cognata: 'Angela, sarai per sempre con me'

La notizia della morte della cinquantenne Angela non ci ha messo molto a fare velocemente il giro del quartiere di Napoli, provocando grandissimo dolore e altrettanta incredulità tra tutti i suoi amici, famigliari e conoscenti della zona in cui la donna abitava assieme alla sua famiglia composta dal marito e dai suoi figli.

Nelle ore successive alla sua dipartita, infatti, sono apparsi numerosissimi messaggi di cordoglio e vicinanza sui social network, tra cui quello di sua cognata che, attraverso un lungo messaggio e alcune fotografie, ha voluto sottolineare quanto fosse forte il rapporto tra loro due, spiegando di essere cresciute assieme e pregandola affinché adesso vegli sulla loro famiglia. "Anna ci vediamo tra poco. Sei e sarai sempre con me...cuore mio", così ha concluso il suo toccante messaggio. Durante i funerali, don Stanislao Tozzi l'ha definita "l'angelo del sorriso", concludendo il suo discorso affermando che tutti la ricorderanno in questo modo.