L'ennesima tragedia riguardante la morte di una giovane persona si è purtroppo verificata nei giorni scorsi in provincia di Treviso, precisamente nel piccolo comune di Padernello di Paese. La vittima è un uomo di appena 35 anni, Fabio Saglimbene, giovane padre che è deceduto nelle scorse ore a causa di un aneurisma che lo aveva colpito proprio nella mattinata della Santa Pasqua. L'aneurisma è una dilatazione localizzata di un'arteria per alterazione della sua parete, un malessere che purtroppo si è rivelato fatale, non gli ha lasciato scampo e che se l'è portato via nel giro di pochi giorni.

Secondo quanto si apprende dal sito Today.it, infatti, il trentacinquenne è deceduto all'ospedale di Treviso dopo due giorni di coma farmacologico e dopo aver subito anche un intervento chirurgico alla testa, nel tentativo di ridurre l'emorragia cerebrale. Purtroppo, però, tutti i tentativi di salvarlo da parte dei medici si sono rivelati inutili.

Fabio Saglimbene era siciliano, originario della città di Siracusa, ma si era cresciuto nel piccolo comune di Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Dopo essersi sposato con la moglie Alessia, si era trasferito a Padernello di Paese e assieme alla sua consorte avevano avuto il piccolo Santiago, che adesso si ritrova a dover crescere senza l'amore del proprio papà a soli diciotto mesi di vita.

Fabio viene ricordato da tutti come un lavoratore infaticabile, che prestava servizio presso il marchio NaturaSì di Treviso, era un amante di viaggi e di animali e viene definito da tutti coloro i quali lo conoscevano come una persona sempre disponibile e molto generosa. Fabio era ricoverato da diversi giorni presso l'ospedale di Ca' Foncello, per alcuni accertamenti legati ai problemi cardiaci che aveva accusato nei giorni precedenti. Purtroppo, improvvisamente le sue condizioni di salute sono peggiorate fino a provocargli la morte.

I funerali di Fabio Saglimbene saranno celebrati nella giornata di lunedì 29 aprile a Treviso

La sua prematura scomparsa ha provocato un grande vuoto tra tutti i suoi famigliari e i suoi amici. Il trentacinquenne, infatti, lascia la moglie e il suo bambino di diciotto mesi, ma anche il fratello Alessandro e i suoi genitori Immacolata e Cosimo. La celebrazione dei suoi funerali dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì 29 aprile alle ore 15.30 presso la chiesa di San Paolo, in provincia di Treviso, ai quali prenderanno parte in tantissimi per dare un ultimo saluto al povero Fabio, volato in cielo veramente troppo presto.