Prosegue la serie di eventi organizzati da Dodici - Locanda del gusto di Aversa. Dodici mesi per dodici eventi. Una politica che poggia le sue radici sull’amore verso il cibo e soprattutto verso il buon gusto, ma anche l’arte, la scrittura e la cultura.

L’arrivo del mese di maggio sembrerebbe aver portato con se delle scorie d’inverno non ancora completamente smaltite dalla primavera, quale momento migliore per rilassarsi in un luogo magico accompagnato da buon cibo, musica e arte.

Dodici - Locanda del gusto di Aversa

Proprio per il mese di maggio Dodici – Locanda del gusto di Aversa ha organizzato una serata evento soprannominata “CibArti”, il cui tema principale sarà proprio “Sia di cibo che di arti”, in programma per giovedì 16. Un evento imperdibile nel segno del gusto in tutte le sue sfaccettature.

CibArti a Dodici

L’attenzione non potrà che poggiarsi sulle eccellenze gastronomiche e artistiche del territorio aversano. La massima espressione del buon cibo in un incontro d’eccezione con musicisti e scrittori con Aversa, ovviamente, come protagonista principale.

Seguendo la tradizione di Domenico Cimarosa, compositore aversano e un dei maggiori rappresentanti della scuola musicale napoletana, Dodici intratterrà i suoi ospiti attraverso lo strumento di un maestro napoletano che ha fatto della musica la sua vita. Parliamo ovviamente del violinista Edoardo Amirante che si esibirà per i presenti con il suo gruppo. A formare un variegato perfetto di emozioni, oltre alla musica, verranno esposte per tutta la durata del mese di maggio nei locali di Dodici - Locanda del gusto, delle opere del pittore aversano Saverio Ferrandino.

All’evento, che ricordiamo essere a numero chiuso, presenzieranno ospiti d’eccezione come l’avvocato Angelo Pisani, che presenterà il suo nuovo libro “Diritto alla pizza”. Uno scritto a difesa della pizza, come specialità gastronomica, dei valori e delle tradizioni del nostro territorio. Un libro che si propone come un “sincero e sentito grido d’allarme”, come evidenziato nella prefazione ad opera del magistrato Nicola Graziano, anch’egli presente all’evento.

Proprio in occasione del “Diritto alla pizza”, Locanda 12 sfornerà in via esclusiva ed eccezionale la “pizza normanna”. Le eccellenze territoriali aversane che potranno essere gustate vedono come protagonista il pesce, preparato ad hoc con metodologie del tutto innovative.

L’evento si svolgerà in collaborazione con l’Azienda vinicola “I Borboni" pertanto si potrà deliziare il palato con il classico aspirinio di Aversa. Inoltre per addolcire la serata la Pasticceria Mungiguerra, proporrà un dessert tipico della tradizione locale: la polacca aversana.

Dodici si trova ad Aversa presso la Via Cupa Scoppa, 34, in provincia di Caserta.

Per prenotazioni 3342606558-3357772999