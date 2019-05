L'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona. L'episodio, questa volta, si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel quartiere Pianura, dove il giovane Gianluca Iacomino di appena ventotto anni, si è spento improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un problema di salute che lo ha colpito. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, al ragazzo pare si sia ripresentato un problema di cui aveva già sofferto quando era ancora un bambino, ma che questa volta purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Tragedia a Napoli, Gianluca muore a soli 28 anni

Da piccolo, infatti, era stato sottoposto ad un doppio intervento di trapianto al cuore e ai polmoni, ma le problematicità sono insorte nuovamente con una forte infezione che, alla fine, lo ha stroncato in giovane età.

Tragedia a Napoli: Gianluca muore a soli 28 anni per un problema di cui aveva già sofferto da bambino

Gianluca Iacomino era studente universitario presso la Federico II di Napoli, un grande tifoso della squadra di calcio partenopea ed è ricordato da tutti come un ragazzo sempre sorridente e solare.

La fine precoce del ventottenne lascia un grande vuoto tra i componenti della sua famiglia, tra i suoi amici e tra tutti coloro che lo conoscevano. A seguito del suo decesso, infatti, la notizia ha fatto prontamente il giro del quartiere e in tanti hanno voluto esprimere tramite un messaggio sui social network la loro vicinanza e il loro dolore per la perdita prematura di Gianluca. Distrutti gli amici del ragazzo che hanno scritto come queste siano notizie di cui non si vorrebbe mai sentir parlare, perché sono un vero pugno al cuore. "La mente torna indietro nel tempo, ricordando i particolari di un'amicizia", ha scritto un suo amico.

Tanti messaggi di cordoglio alla famiglia

Anche una sua ex insegnante ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio scrivendo come non ci siano parole per un dolore così grande. Nella giornata di giovedì 9 maggio si sono celebrati i funerali del ragazzo, ai quali hanno preso parte in molti per dare un ultimo saluto al ventottenne e mostrare tutta la loro vicinanza nei confronti della famiglia. Purtroppo, quanto accaduto al giovane Gianluca, è soltanto uno dei tanti tragici accadimenti in cui una persona perde improvvisamente la vita per un problema di salute che si manifesta in maniera fulminea e letale.

Sempre nel napoletano, nei giorni scorsi, era morta la quarantaseienne Angela Manfredonia che, nel corso di un ricevimento nuziale, ha avuto un malore improvviso e si è accasciata al suolo. Tutti i successivi tentativi di salvarle la vita si sono putroppo rivelati vani.