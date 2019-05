Un vero e proprio dramma, riguardante ancora una volta la morte di una giovane creatura, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Salerno, precisamente nel noto comune di Sarno. La vittima è un bambino di appena otto mesi, Alberto, deceduto con tutta probabilità a causa di un problema congenito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, a seguito della diffusione della notizia della sua morte, l'intera comunità dell'Agro ha deciso di fermarsi in segno di rispetto.

Salerno, muore bimbo di 8 mesi: lutto tra la comunità di Sarno

La famiglia del piccolo Alberto era chiaramente molto conosciuta nella zona in cui viveva e in tantissimi infatti si sono stretti attorno al loro dolore, mostrando vicinanza anche tramite i social network con numerosi messaggi di cordoglio.

Salerno: perde la vita a soli otto mesi di vita, annullato l'incontro con Zingaretti

Tutti gli eventi in programma e ogni tipo di attività elettorale sono stati sospesi per la giornata di giovedì 9 maggio, in attesa che vengano celebrati i funerali per il piccolo.

Pubblicità

Sono stati gli stessi candidati alle prossime elezioni amministrative a ritenere opportuno comunicare la sospensione delle attività. Tra le varie attività previste, c'era anche la visita da parte del segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti, che sarebbe dovuto intervenire nella giornata di venerdì 10 maggio, alle ore 16.00, presso il Centro Sociale di Sarno. Attraverso una nota ufficiale, invece, è stato dichiarato l'annullamento dell'iniziativa proprio a causa del grave lutto che ha colpito la comunità della provincia di Salerno. Confermato, invece, l'incontro di Pagani durante il quale interverranno il candidato a sindaco, Salvatore Bottone, la candidata per il PD Anna Petrone, Piero De Luca, Franco Roberti e lo stesso Nicola Zingaretti.

Altra giovane vittima nella provincia di Salerno: muore bimba di 2 anni

Tra i vari messaggi apparsi sui social network a dimostrazione della vicinanza nei confronti del bambino e della sua famiglia, c'è anche quello della Pro Loco di Sarno, che tramite la pagina ufficiale Facebook, ha postato una foto raffigurante un fiocco nero accompagnato da una breve ma significativa frase: "La Pro Loco Sarno si associa al dolore che ha colpito la famiglia Belpasso, per la perdita del piccolo".

Pubblicità

Quella avvenuta nei giorni scorsi, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui a perdere la vita è un bambino. Qualche settimana fa, infatti, in questo caso nel comune di Campagna, è venuta a mancare la piccola Letizia di appena due anni. La bimba purtroppo non è riuscita a sopravvivere dopo essersi soffocata mentre stava mangiando a casa della sua nonna.