Ultimato lo spoglio elettorale intorno alle ore 00:35 di oggi, lunedì 10 giugno 2019, la città di Nola questa mattina si è svegliata con un nuovo primo cittadino: la fascia tricolore è andata a Geatano Minieri, professione ingegnere e imprenditore alberghiero, candidato nelle fila del centro-sinistro, eletto grazie all'appoggio e al sostegno di cinque liste civiche. Si palesa, dunque, la composizione del futuro consiglio comunale della Città dei Gigli e di Giordano Bruno. Salvo rinunce, dimissioni o ripensamenti, la formazione dell'assise cittadina dovrebbe essere formata come segue.

La maggioranza di Governo

Delle cinque liste a sostegno dell'attuale sindaco di Nola, Gaetano Minieri, tutte avranno almeno un loro membro a rappresentarle all'interno del consiglio comunale. In totale, gli scranni che andranno alla maggioranza guidata dal sindaco Minieri saranno ben quindici. 'Uniti per Nola', la lista più votata in assoluto alle amministrative di Nola 2019 con 3.829 voti (17,90 punti percentuali) conquista ben sette consiglieri comunali.

Nola, Minieri primo cittadino: la formazione del nuovo consiglio comunale

Si tratta di Antonio Tufano (661 voti), Raffaele Giugliano (654), Rino Barone (624), Lucianna Bruscino Napolitano (607), Salvatore Notaro (460), Angelo Siano (386) e Rossella La Marca (377). Vincenzo Iovino (797 preferenze), Anna Franca Cutolo (418) e Alberto Verani (352) sono, invece, i consiglieri di maggioranza eletti nelle file della lista 'Più Nola'. Anche la lista 'Nola democratica' conquista tre scanni in consiglio comunale con Paolino Mauro (285 voti), Alberto Buonaguro (267) e Francesco Conventi (253). Un solo consigliere comunale per le liste 'Nola in movimento' (Francesco Pizzella con 446 preferenze) e 'Nola801' (Antonio De Lucia con 201 voti).

L'opposizione - La minoranza

La minoranza sarà composta da nove consiglieri comunali. Negli scanni dell'opposizione, invece, ci saranno, oltre ai due sfidanti di Gaetano Minieri, i candidati a sindaco perdenti, l'architetto Cinzia Trinchese (coalizione di centro-destra sostenuta da 7 liste civiche, uscita sconfitta dal ballottaggio del secondo turno) e l'avvocato Giuseppe Tudisco (Movimento Cinque Stelle, escluso dalla competizione elettorale già al primo turno), i candidati più votati delle seguenti liste: