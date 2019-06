Nella moderna cultura del consumismo e dell'usa-e-getta anche la Moda cerca di dire la sua attraverso l'uso di materiali biodegradabili, poco inquinanti o attraverso il riuso creativo di quello che non è più possibile utilizzare. L'Accademia di Belle Arti di Napoli assieme al Teatro San Carlo porta avanti quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il progetto Unhabitus volto a una eco couture attraverso il riutilizzo delle stoffe di scena.

La nascita di Unhabitus

Il progetto Unhabitus nasce nel 2018 come un qualcosa di innovativo: dare nuova vita alle stoffe inutilizzate della sartoria teatrale, ritagli dalle forme strane o troppo piccoli per poter realizzare dei capi di abbigliamento per il San Carlo.

La sfida affidata alle ragazze e ai ragazzi del corso di Fashion Design dell'Accademia era quella di “rivitalizzare” le stoffe usate in teatro facendo acquisire a queste nuova utilità attraverso il connubio con dei tessuti quotidiani. questa prima "sfida" si è concretizzata nella presentazione nel giugno 2018 dei capi della collezione 2018/2019.

Il successo della prima edizione ha permesso che il progetto si concretizzasse per un secondo anno consecutivo portando alla nascita di Unhabitus 2.

In questa seconda edizione gli studenti di Fashion hanno alzato il tiro, non confrontandosi più soltanto con la realizzazione di abiti, interamente fatti con tecniche artigianali dai ragazzi, ma dedicandosi anche alla realizzazione di accessori come pochette e gioielli dalle fogge varie.

Il mantra del progetto Unhabitus è apparso sin dalle prime battute quello della sostenibilità, poter realizzare da zero un abito o una collezione che fosse orientata alla riqualificazione degli scarti tessili, eco sostenibile e che allo stesso tempo potesse lasciare il segno negli addetti del settore.

Progetti come questo sono senza dubbio importanti per la formazione dei giovani talenti nostrani, sia per comprendere quello che è uno dei principali settori del made in Italy sia per sperimentare. L'Accademia di Napoli fortunatamente sprona i propri alunni a partecipare a diversi eventi durante l'anno come il Napoli Moda Design tenutosi agli inizi di Maggio presso la sede congressi di via Parthenope dell'Università Federico II. Durante questo evento hanno ad esempio potuto confrontarsi non solo con la propria produzione ma anche con quella di altre accademie provenienti da tutta l'Italia.

In vista della pubblicazione di un catalogo della collezione, il progetto Unhabitus 2 con la Collezione Autunno/Inverno 2019-2020 verrà presentato all'Opera Cafè del Teatro San Carlo alle ore 18 di questo 18 Giugno con una sfilata ed un'esposizione dei capi realizzati.