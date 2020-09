Un incontro pubblico per far conoscere i nuovi volti dello scenario politico savianese. Questo l'obiettivo prefissatosi dal comitato civico 'Salotto Amministrativo', che ha promosso un dibattito con i giovani candidati alla carica di consigliere comunale, in vista delle prossime consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale di Saviano, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli.

L'evento riservato ai candidati under 35

Il dibattito pubblico nasce con l'obiettivo e la finalità di dare la possibilità di presentare alla cittadinanza i giovani candidati under 35.

L'incontro, in programma alle ore 18:30 di oggi, mercoledì 16 settembre, si terrà presso l'arena all'aperto del complesso polifunzionale di Saviano (piazza Adolfo Musco). L'evento sarà un'importante occasione di confronto democratico per conoscere e ascoltare idee e progetti dei nuovi possibili volti del mondo politico savianese. All'incontro, che sarà moderato dalla giornalista pubblicista Martina Giugliano, sono stati invitati due candidati under 35 per ciascuna lista, per un totale di diciotto relatori, ognuno dei quali avrà a disposizione tre minuti di tempo per presentarsi e illustrare le linee programmatiche della propria coalizione di appartenenza.

Tante saranno le tematiche che verranno affrontate durante il dibattito: si va dal Carnevale Savianese all'ambiente, dalla viabilità cittadina alle politiche sportive, passando per le politiche sociali e il welfare.

Nel rispetto e in ottemperanza delle attuali normative vigenti in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, gli ingressi all'arena saranno contingentati e limitati e in ogni caso consentiti sino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. Sarà, inoltre, necessario indossare la mascherina protettiva per l'intera durata dell'incontro.

Elezioni Saviano 2020: coalizioni e liste

Nella cittadina del Carnevale concorrono alla carica di primo cittadino ben quattro aspiranti sindaci. Stiamo parlando di Felice Ambrosino, sostenuto da tre liste civiche (Saviano Futura, Forza Saviano e Riformisti Democratici Saviano); Vincenzo Simonelli, appoggiato dal Partito democratico di Saviano e dalle civiche Progetto in comune e Saviano al Centro; Domenico Tafuri, che gode dell'appoggio del partito politico Fratelli d'Italia Saviano; e Virgilia Strocchia, che guida la coalizione che vede protagoniste le liste civiche Saviano Insieme e Saviano c'è.

Così come previsto dalla legge elettorale per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, se nessuno dei candidati sindaco riporterà la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1), il primo cittadino sarà eletto soltanto dopo il ballottaggio.