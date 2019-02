Annuncio

Annuncio

E' terminata la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora ha visto il trionfo a sorpresa, di Mahmood con il brano “Soldi”, si classifica al 2° posto il grande favorito della vigilia Ultimo con “I tuoi particolari”, terzo posto per Il Volo con “Musica che resta”. Loredana Bertè si classifica ad un passo dal podio, con grande disappunto del teatro Ariston, che ha invocato più volte il suo nome. Premi della sala stampa per Daniele Silvestri e Simone Cristicchi (che vince anche il premio dell’orchestra). Dopo la lettura delle classifiche fischi in teatro da parte del pubblico e polemiche sui social network. Gli ascolti di questa sessantanovesima edizione hanno visto uno share medio superiore al 45%, ma hanno perso oltre un milione di spettatori.

Annuncio

Tra i momenti da ricordare dobbiamo inserire il duetto tra Andrea Bocelli e Matteo Bocelli della prima serata del festival, commovente il passaggio di consegne tra Andrea che dona a Matteo il chiodo con cui ha vinto Sanremo nuove proposte nel 1994.

Le pagelle del Festival di Sanremo

Claudio Baglioni – voto 7

Il direttore artistico emoziona cantando con gli ospiti, ma a differenza dell’anno scorso non appare padrone del palco.

Virginia Raffaele e Claudio Bisio – voto 6

I due comici svolgono il loro ruolo di presentatori, ma dalle loro capacità ci si aspettava ben altro.

Loredana Bertè – voto 8

La cantante torna a Sanremo, con un rock che riscuote solo applausi. Ottima anche la scelta di farsi accompagnare nella serata dei duetti da Irene Grandi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Anastasio (Perfomance con Claudio Bisio) voto 8

Sublime l’interpretazione di Anastasio con un brano inedito per completare il dialogo padre e figlio, ma c’e da chiedersi è giusto che un’artista appena uscito da un talent show (X-Factor), salga sul palco del teatro Ariston come ospite.

Einar – voto 4,5

Il vincitore di Sanremo giovani e ex finalista d’Amici di Maria De Filippi, appare un pesce fuor d’acqua, male anche nella serata dei duetti con Biondo e Sergio Sylvestre.

Classifica finale della 69° edizione

1° Mahmood,

2° Ultimo,

3° Il Volo,

4° Loredana Berte',

5°Simone Cristicchi,

6° Daniele Silvestri,

7° Irama,

8° Arisa (In finale ha cantato con la febbre a 39°),

9° Achille Lauro,

10° Enrico Nigiotti,

11° Boomdabash,

12° Ghemon,

13° Ex Otago,

14° Motta,

15° Francesco Renga,

16° Paola Turci,

17° The Zen Circus,

18° Federica Carta e Shade,

19° Nek,

20° Negrita,

21° Patty Pravo e Briga,

22° Anna Tatangelo,

23° Einar,

24° Nino D'Angelo e Livio Cori.