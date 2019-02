Annuncio

Annuncio

Terminato Sanremo 2019, l'azienda di viale Mazzini ha trovato un programma potenzialmente in grado di affascinare i telespettatori e non far loro rimpiangere la fine del Festival. Si tratta di un nuovo format televisivo, che andrà presto in onda su Rai 2, intitolato "Giovani e influencer".

Giovani e influencer: il nuovo programma di Rai 2

Il nuovo format "Giovani e influencer" partirà su Rai 2 dal 12 febbraio e andrà in onda per quattro puntate, in seconda serata, fino al 3 marzo 2019.

Lo scopo del programma è quello informare e parlare della figura degli influencer e del loro 'mondo', visto che si tratta di una delle figure lavorative più in voga del momento, oltre che più moderne. Le quattro puntate dureranno circa un'ora, e in ognuna si tratterà di argomenti diversi, ma tutti collegati al mondo degli influencer e alle loro "aree di competenza": moda, bellezza, luxury, benessere.

Annuncio

Ma perchè un programma sugli influencer? Il mondo della comunicazione, del marketing e della pubblicità sono totalmente cambiati, anche solo rispetto a 5 anni fa, facendo nascere queste nuove figure professionali, che riescono a catalizzare l'attenzione di decine di migliaia, di centinaia di migliaia o, nei casi di maggior successo, di milioni di follower.

Freccero da quando ricopre il ruolo di direttore di Rai 2 sta cercando di aumentare lo share ed accrescere il successo della rete, per essere in grado di competere con le reti italiane più seguite. L'idea di Freccero pertanto è quella di creare un programma che vada ad approfondire questo 'mondo', quindi, la sua sarebbe una mossa che non solo potrebbe attirare molto interesse, ma dovrebbe anche essere un trampolino di lancio verso una serie "annuale" di approfondimenti simili.

Annuncio

I migliori video del giorno

Chiara Ferragni: influencer italiana famosa in tutto il mondo

Giovani e influencer è anche un programma adatto al pubblico italiano in quanto già affascinato da queste figure. Ma ci sono così tanti influencer in Italia da rendere questo programma interessante? Due parole: Chiara Ferragni.

Quando si parla di questo ambiente, a livello mondiale, non si può non citare Chiara Ferragni, una donna da oltre 14 milioni di follower, la quale è riuscita a rendere un'operazione di self-marketing anche il suo matrimonio, per non parlare dell'attesa del suo primo figlio. Si tratta dell'unica italiana nella top 10 di Forbes circa le influencer più seguite al mondo.

Ovviamente la medaglia ha sempre due facce: il mondo degli influencer ha anche degli aspetti negativi, come il desiderio di attirare l'attenzione ed essere disposte a mentire o imbrogliare per raggiungere la fama.