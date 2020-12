La Juventus è attesa da due impegni importanti da qui alla pausa per le festività natalizie. Prima il match contro il Parma poi lo scontro con la Fiorentina ci diranno a che punto è arrivato il processo di crescita degli uomini di Andrea Pirlo. Uno dei limiti evidenti dei bianconeri è il centrocampo, non è un caso che le principali indiscrezioni di mercato riguardino proprio il possibile arrivo già a gennaio di Paul Pogba dal Manchester United. Nell'ultimo match contro l'Atalanta ha brillato sulla mediana Rodrigo Bentancur mentre ha deluso Adrien Rabiot. Il francese ha sostituito l'infortunato Arthur Melo senza però incidere come Andrea Pirlo si aspetterebbe da lui.

Proprio l'allenatore bianconero alcuni giorni fa aveva riservato elogi al nazionale francese, sottolineando come abbia ancora potenzialità inespresse. Di certo la prova contro i bergamaschi non è stata esemplare, il giocatore è sembrato impacciato e distratto. Proprio da un suo errore è nato il pareggio dell'Atalanta realizzato da Freuler, autore di un gran gol da fuori area. Anche nel match contro il Genoa il francese non aveva brillato e non è escluso che Pirlo decida di farlo accomodare in panchina contro il Parma.

Delusione Rabiot contro l'Atalanta: il gol subito nasce da suo errore

In questi primi mesi della stagione Adrien Rabiot ha spesso riconosciuto i meriti di Pirlo nel saper incidere nella testa dei giocatori. Rimane però evidente come il francese faccia fatica a tollerare il centrocampo a due.

Non è un caso che le sue migliori prestazioni siano arrivate in nazionale, con Deschamps che tradizionalmente schiera a tre la mediana. Rabiot infatti rende al massimo come mezzala sinistra mentre, almeno in queste dodici giornate di campionato fin qui disputate, sta faticando molto a giocare come riferimento a due. Come dicevamo, non è escluso che contro il Parma possa partire dalla panchina anche se l'assenza di Arthur Melo causa infortunio potrebbe portare il tecnico bianconero a schierarlo a fianco di Bentancur.

In ogni caso, ci attendiamo che almeno in una delle ultime due partite prima delle festività natalizie possa giocare titolare.

La formazione contro il Parma

Adrien Rabiot contro il Parma si gioca il posto da titolare con Mckennie. L'americano infatti potrebbe essere schierato nel centrocampo a due a fianco di Bentancur così da poter inserire come trequartista Kulusevski.

Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare invece Bernardeschi mentre il settore avanzato è obbligato a causa dell'indisponibilità di Paulo Dybala. Giocheranno quindi Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Probabile turno di riposo per Cuadrado, in difesa infatti dovrebbe giocare sulla destra Danilo mentre come terzino sinistro dovrebbe agire Alex Sandro. Difensori centrali De Ligt e Bonucci, in porta potrebbe giocare titolare Buffon.