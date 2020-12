Mercoledì 16 dicembre alle ore 18:30 si giocherà Juventus-Atalanta, match valido per la 12^ giornata di Serie A. I bianconeri, nel turno precedente, hanno battuto il Genoa di Maran allo stadio Marassi, col risultato di 3-1 grazie ai goal di Dybala e doppietta di Ronaldo (entrambi su rigore) a cui ha inutilmente risposto Sturaro per il Grifone. Gli orobici, invece, hanno avuto la meglio nell'incontro casalingo con la Fiorentina di Prandelli, imponendosi con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Gosens, Malinovsky e Toloi.

Le statistiche tra le due squadre durante le ultime cinque partite disputate in Serie A, vedono la "Vecchia Signora" in netto vantaggio avendo ottenuto la vittoria in due occasioni, mentre per tre volte il match si è concluso in parità.

Juventus, probabile panchina per Dybala

Mister Pirlo e la sua Juventus sono ancora imbattuti in campionato, malgrado i cinque pareggi ottenuti sin qui abbiano frenato parecchio l'ascesa bianconera vero la vetta della classifica. Vincere questo big match sarebbe fondamentale per non per non perdere ulteriore terreno, col tecnico lombardo che potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Difesa a quattro che avrà buone chance di essere composta da Cuadrado e Alex Sandro come terzini, mentre la coppia Bonucci-de Ligt andrà a posizionarsi al centro del reparto. Pochi dubbi sembrano esserci in mezzo al campo, dove gli interpreti iniziali dovrebbero essere Kulusevski e Ramsey sulle fasce, con Rabiot e Bentancur che si piazzeranno in mezzo.

Tandem d'attacco che, con ogni probabilità, sarà affidato a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Atalanta, Gomez e Ilicic probabili trequartisti

Gianpiero Gasperini e la sua Atalanta militano in 8^ posizione di classifica con 17 punti ottenuti (con una partita in meno), quindi fuori anche dalla zona Europa League. Per quello a cui ci hanno abituato i nerazzurri negli ultimi due anni sembra un rendimento al di sotto dei loro standard, e per rialzare la china in classifica far punti coi bianconeri darebbe una bella iniezione di entusiasmo.

Il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Gollini come estremo difensore. Terzetto arretrato che, con ogni probabilità, sarà formato da Toloi, Romero e Djimsiti. Cerniera di centrocampo che vedrà presumibilmente come interpreti Hateboer e Gosens ai lati, con De Roon e Freuler a far da filtro al centro. Sulla trequarti, infine, dovremmo vedere inizialmente Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata, con Muriel pronto al subentro a match in corso qualora ce ne fosse di bisogno.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, de Ligt, Cuadrado, Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Ronaldo, Morata. Allenatore: Pirlo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Romero, Toloi, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.