Il Paradiso delle Signore 6 con la nuova stagione dell'amatissima soap in onda su Rai 1, torna nei primi giorni di settembre 2021. Gli episodi hanno lasciato aperte tante storie, ancora con un finale da scrivere e che riserveranno non poche sorprese. Vittorio ha provato a riconquistare Marta e perdonarle il tradimento con Dante, nonostante non ci sia stato un riscontro del tutto positivo. In alcuni momenti infatti, la bella Guarnieri è sembrata essere ancora attratta da Romagnoli, l'esatto opposto di Conti e capace di travolgerla in una storia d'amore moderna e libera.

Del resto, anche Vittorio non ha resistito al fascino di Beatrice. Al contrario di Marta, per lui è stato un ritorno al passato e a quel calore famigliare che forse gli è sempre mancato. Non è stata solo la bellezza e l'intelligenza raffinata a far capitolare Conti, ma anche la presenza di Serena e Pietro, che sin da subito ha accolto con amore e trattato come figli. Che cosa succederà nelle nuove puntate di settembre? A dare un clamoroso indizio è stata l'attrice che interpreta Beatrice, Caterina Bertone.

Il Paradiso delle Signore 6, la nuova vita di Marta

Nessuno, nemmeno la stessa Gloria Radulescu, si aspettava una fine del genere per la coppia Marta-Vittorio ne Il Paradiso delle Signore 5.

A dispetto di ogni previsione infatti, la bella Guarnieri ha deciso di seguire la carriera e il successo. L'amore non sembra aver avuto la meglio, nemmeno dopo il perdono di Vittorio.

Marta tornerà a Milano prima o poi? Ancora non si hanno notizie ufficiali, ma non si esclude l'ipotesi che questo rientro non avvenga così velocemente.

E, in questo lasso di tempo, Vittorio potrebbe seriamente pensare a un ritorno di fiamma con Beatrice, anche se con maggiore consapevolezza.

Prove di famiglia per Vittorio e Beatrice

Conti ha vissuto il sogno di vivere in una famiglia con dei figli, anche se non suoi. Quando Marta era a New York, la felicità di Vittorio in compagnia di Serena e Pietro era papabile.

Beatrice era quasi riuscita a realizzare il suo desiderio, ma quel ritorno inaspettato ha cambiato le carte in tavola.

Che cosa succederà nelle puntate di settembre de Il Paradiso delle Signore? Caterina Bertone, in una recente intervista a VeroTv, ha parlato del forte rapporto che c'è tra Vittorio e Beatrice, non escludendo che possa sfociare in un amore travolgente. Possibilità non remota, visto che i due si erano tanto amati da giovani.

Vittorio potrebbe rendersi conto di essere davvero felice accanto a Beatrice. E, anche se è una nostra ipotesi che tuttavia ci fa sognare, immaginare che diventi padre. È questa la strada che dovrebbe percorrere Conti oppure il suo posto è accanto a Marta?