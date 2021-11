Il film Eternals di Chloé Zhao, è uscito nelle sale italiane il 3 novembre 2021, esso è co-sceneggiato dalla stessa regista di Pechino. Si tratta a oggi del 26° film rilasciato sotto l'etichetta Marvel Studios è facente parte della mastodontica e prolifica saga del Marvel Cinematic Universe.

Il film può essere considerato a tutti gli effetti una "space opera fantasy d'azione", che mescola infatti molteplici generi e che prosegue appunto la narrazione della macrostoria iniziata nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau in cui il miliardario playboy filantropo protagonista Tony Stark è interpretato da Robert Downey Jr.

, dal quale il personaggio è stato reso ormai praticamente un'icona della storia del Cinema contemporaneo.

Prima del cinecomic, la prima pubblicazione in assoluto degli Eterni risale al luglio 1976 con The Eternals n. 1 ad opera di Jack Kirby (sia per quanto riguarda testi che disegni). Nel corso degli anni, questi personaggi sono stati più volte rivisitati e riscritti da molteplici autori di casa Marvel. Tra questi pure lo scrittore Neil Gaiman e il disegnatore John Romita Jr.

Eternals: la trama

Tornando a Eternals, comunque, la pellicola narra le vicende appunto degli Eterni, creature dalle fattezze umane dotate di superpoteri, provenienti dal pianeta Olimpia, che vengono inviate dal Celestiale Arishem sulla Terra per combattere i Devianti, loro controparti maligne ed esseri mostruosi che attaccano gli umani.

Tra miti greci, antichi romani e dell'antica Mesopotamia, la pellicola ripercorre durante lo scorrere degli eventi, più di settemila anni di storia umana. Il film, della durata complessiva di 156 minuti, è interpretato da un cast corale composto, tra gli altri, da Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Angelina Jolie nel ruolo della dea guerriera Thea e Don Lee nel ruolo di Gilgamesh.

Regia e fotografia in Eternals

La regia della Zhao, già vincitrice di svariati premi Oscar (tra cui la statuetta per miglior film) all'edizione 2021 per Nomadland, vanta delle inquadrature studiate nei minimi dettagli e piani sequenza capaci di seguire egregiamente l'azione su schermo riuscendo nel contempo a non riempirlo troppo e inutilmente.

La fotografia inoltre merita una menzione d'onore essendo prevalentemente molto calda, gradevole, capace di rilassare l'occhio e coinvolgere pienamente lo spettatore durante tutto il corso della vicenda.

Le scene di azione sono coreografate davvero alla perfezione. Una ricetta vincente per un successo a dir poco sicuro ai box office di tutto il mondo (o quasi, dato che in alcuni paesi mediorientali come l'Arabia Saudita, Qatar e Kuwait la pellicola è stata bandita a causa di alcuni contenuti LGBTQ+ ritenuti offensivi).

Nonostante in alcuni piccoli frangenti il film potrebbe risultare un po' ridondante e ripetitivo, come già accennato, regia e fotografia risultano il maggiore punto di forza della pellicola, come del resto la maggior parte dei film facenti parte del MCU per quanto riguarda il lato tecnico.

Eternals, tra riflessione filosofica e critica sociale

La pellicola nel complesso può essere vista come una riflessione molto filosofica sulla vita e sull'esistenza umana, sulla grande capacità dell'essere umano di evolvere e imparare dai propri errori e in certi punti anche di una neanche troppo velata critica sociale e alle atrocità e brutalità della guerra. Cosa non da poco considerato che si tratta di un film, questo Eternals, ad alto budget prodotto dalla Disney, una delle major cinematografiche più potenti e influenti al mondo.