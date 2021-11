I telespettatori di Un posto al sole sono in trepidante attesa su quel che sarà il futuro di Mattia Savelli (Andrea Pacelli), l'inquietante rider di bar Vulcano che ha aggredito Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), facendola finire in coma. Ora Susi si è ripresa e, nelle prossime puntate di Upas, tornerà finalmente a casa con Niko, pronta a dimenticare questo incubo. Un incubo che però non è ancora finito, visto che Mattia è ancora a piede libero. Sappiamo che Savelli aggredirà Diego, colpevole di aver intuito la sua pericolosità. Dopo questo gesto dettato dalla rabbia, Mattia farà perdere le sue tracce e penserà alla sua prossima vittima.

A fermarlo, potrebbero essere Rossella e Riccardo.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella e Riccardo tentano di fermare Mattia

Dopo la grande paura di perdere Susanna, Niko Poggi (Luca Turco) ha potuto rilassarsi sapendo che la sua amata è fuori pericolo e che presto tornerà a casa. Tuttavia, Mattia è ancora a piede libero e può agire indisturbato. Il prossimo a farne le spese sarà il povero Diego, che capirà quanto sia pericoloso.

Anche il povero Renato (Marzio Honorato) era finito nel mirino di Torre, sospettato di aver aggredito Susanna per aver omesso di averla vista in quella maledetta notte. Per fortuna, Poggi è stato scagionato, anche se non è stato facile dimostrare la sua innocenza.

Mattia aggredisce Diego per poi sparire

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Diego (Francesco Vitiello) dirà a Niko di aver notato dei comportamenti sospetti di Mattia, che da ormai diverso tempo lavora a bar Vulcano. Il rider sentirà tutto e la sua rabbia diventerà incontrollabile, tanto da spingerlo ad aggredire Giordano senza alcuna pietà.

Attenzione dunque all'episodio di Upas di venerdì 12 novembre, quando Diego finirà nelle mani di Mattia, che poi farà perdere le sue tracce. Nella mente di Savelli, si farà chiara la figura della sua nuova vittima: chi sarà?

La soluzione del caso Savelli nelle prossime puntate di Un Posto al sole

Dopo l'aggressione di Diego, a vedersela con Mattia saranno i neo fidanzatini Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati).

I due saranno costretti a intervenire per fermare Mattia, ormai completamente fuori di testa.

Saranno dunque Rossella e Riccardo a porre fine all'incubo Savelli? Pare che la soluzione del giallo sia ormai vicina e che Mattia debba fare i conti con le sue responsabilità.

Occhio però, perché le anticipazioni di Un posto al sole raccontano di un nuovo dramma: Chiara, che non si vede da un po', sarà vittima di un grave incidente in auto insieme al padre. Sarà l'occasione per rivedere Nunzio che, saputa la triste notizia, tornerà a Napoli per stare accanto alla bella Petrone.