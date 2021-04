Gli Academy Awards si sono tenuti il 25 aprile alla Union Station e al Dolby Theatre di Los Angeles. La 93^ edizione degli Academy Awards ha segnato un altro successo per la regista cinese Chloé Zhao, seconda donna nella storia degli Oscar a vincere il premio come miglior regia con ‘Nomadland’.

Nomadland trionfa agli Oscar 2021, ottenendo tre premi

‘Nomadland’ di Chloé Zhao è l’adattamento cinematografico di ‘Nomadland – Un racconto d’inchiesta’ (2017), libro della giornalista Jessica Bruder. Protagonisti della pellicola i “nuovi” emarginati, gli outsider della società capitalista americana, ovvero gli anziani senza speranza.

Chloé Zhao è la seconda donna nella storia degli Oscar, dopo Kathryn Bigelow di ‘The Hurt Locker’ (2010), a conquistare il premio come miglior regia. Inoltre, ‘Nomadland’ si aggiudica il premio come miglior film, mentre la protagonista Frances McDormand quello come miglior attrice.

La pellicola sarà disponibile a partire dal 30 aprile su Star all’interno della piattaforma Disney+ e, in contemporanea, nelle sale cinematografiche.

Oscar 2021: tutti i vincitori e i tributi ‘In Memoriam’

La 93^ edizione degli Oscar si è svolta il 25 aprile, dopo esser stata posticipata di due mesi a causa della pandemia di Coronavirus. A gestire lo show il regista Steven Soderbergh che ha deciso di non utilizzare Zoom, bensì di suddividere i nominati in due luoghi diversi, ovvero alla Union Station e al Dolby Theatre.

Tra i vincitori, oltre a ‘Nomadland’, vi sono ‘Promising Young Woman’, che si aggiudica l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale e ‘Another Round’ a cui viene assegnato il premio come miglior film internazionale.

Per i migliori effetti speciali vince ‘Tenet’, mentre ‘Sound of Metal’ ottiene l’Oscar per il miglior sonoro e montaggio.

‘Soul’, decretato come il miglior film d’animazione, si aggiudica anche il premio per la migliore colonna sonora.

Inoltre, ‘Mank’ è vincitore sia per la miglior scenografia che per la miglior fotografia, mentre l’Oscar per i migliori costumi, trucco e acconciatura viene assegnato a ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. ‘My Octopus Teacher’ ottiene la statuetta come miglior documentario, ‘Two Distant Strangers’ riceve l’Oscar per il miglior cortometraggio e, infine, il premio per il miglior cortometraggio documentario viene consegnato a ‘Colette’ e quello d’animazione a ‘If Anything Happens I Love You’.

Riguardo ai premi individuali, Anthony Hopkins si aggiudica l’Oscar per il miglior attore in ‘The Father’, scatenando il malumore e il dissenso sui social dei fan di Chadwick Boseman, scomparso prematuramente a causa di un tumore l’estate scorsa, anche lui in lista tra i candidati. ‘The Father’ conquista in più il premio per la miglior sceneggiatura non originale.

Come miglior attrice e attore non protagonista vengono premiati rispettivamente Yuh Jung-Youn in ‘Minari’ e Daniel Kaluuya in ‘Judas and the Black Messiah’, film che grazie a ‘Fight for you’ ottiene anche l’Oscar come miglior canzone.

Continua la tradizione del segmento ‘In memoriam’, il video tributo che celebra i personaggi scomparsi nel 2020: da Sean Connery a Kim Ki Duk, da Ian Holm a Max von Sydow, ma anche Ennio Morricone, Giuseppe Rotunno, Michael Piccoli, Alberto Grimaldi e, in conclusione, Chadwick Boseman.