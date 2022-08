In queste settimane la Juventus sta provando a cedere alcuni giocatori che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri. Fra questi ci sarebbe Arthur. Ma il brasiliano è di fatto "bloccato" a Torino a causa del ricco ingaggio che percepisce. Infatti, su Arthur ci sarebbe il Valencia che però non può accollarsi il suo stipendio, per questo motivo il club spagnolo vorrebbe un contributo proprio dalla Juventus. Questa fase di stallo è figlia anche di alcune scelte fatte dall'ex ds Fabio Paratici. L'attuale dirigente del Tottenham fu l'autore dello scambio Arthur - Pjanic nel 2020, che sul piano tecnico non si è dimostrato particolarmente azzeccato.

Il brasiliano a Torino non si è mai davvero inserito e adesso Cherubini e Arrivabene sono chiamati a trovargli una soluzione.

Un'altra scelta discutibile di Paratici sarebbe stata quella di rinnovare con giocatori che erano a "fine ciclo", come Alex Sandro. Nelle ultime due stagioni il brasiliano è apparso in grande difficoltà, ma la Juventus non riesce a cederlo perché guadagna troppo e questo spaventa eventuali pretendenti.

Situazioni difficili da risolvere

Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene guidano la dirigenza della Juventus dall'estate 2021. Ma il lavoro per loro non è stato facile fin da subito. Il nuovo ds e il nuovo CEO hanno dovuto prendere in consegna alcune situazioni spinose come per esempio quelle di Arthur e Ramsey. L'arrivo di questi due giocatori era stato precedentemente deciso da Fabio Paratici.

Ad entrambi erano stati dati ingaggi molto alti, che hanno anche appesantito il monte stipendi. Ma se per il gallese Cherubini e Arrivabene hanno trovato una soluzione arrivando ad una risoluzione consensuale, al momento non si può dire lo stesso per Arthur.

Anzi, la trattativa con il Valencia è in stand by. Il club spagnolo prima deve risolvere alcune questioni, come ha spiegato il suo allenatore Gennaro Gattuso: "È un giocatore con un ingaggio proibitivo.

In questo momento non abbiamo possibilità economiche per acquistare questo tipo di calciatori".

Problema sulla sinistra

La Juventus, in questa sessione di mercato, avrebbe bisogno anche di un terzino sinistro. Infatti, Alex Sandro sul piano fisico non è più quello di un paio di anni fa, mentre Luca Pellegrini non darebbe le giuste garanzie.

Il brasiliano, però, è di fatto blindato dal suo contratto che gli è stato fatto sotto la gestione Paratici: il giocatore ha uno stipendio molto alto e non sembra intenzionato a salutare la Juventus. Anche perché le eventuali pretendenti non sembrano disposte a dargli lo stesso ingaggio.

Perciò difficilmente la Juventus riuscirà a prendere un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro. Se ne riparlerà probabilmente il prossimo anno, quando il giocatore andrà in scadenza di contratto.