Il panorama politico italiano, dominato da una destra solida al governo, impone una riflessione profonda e strategica all'opposizione progressista. Per troppo tempo, le forze di centrosinistra sono apparse frammentate e prive di una chiara identità, spesso inseguendo alleanze tattiche e voti centristi che, alla prova dei fatti, si sono rivelati irrilevanti o addirittura controproducenti. È giunto il momento per Elly Schlein e il Partito Democratico di compiere una scelta di campo definitiva, riconoscendo che l'unica alternativa credibile e numericamente consistente risiede nella costruzione di un Campo Largo progressista, trascurando la ricerca estenuante del centro liberaldemocratico.

Il miraggio del centro

Per anni, una narrazione persistente ha spinto il PD a guardare verso il centro liberaldemocratico, ipotizzando che lì si trovassero i voti decisivi per la vittoria. Questa strategia, però, ha mostrato tutti i suoi limiti. Le forze centriste, nel recente periodo, non sono mai riuscite a convogliare un consenso tale da spostare gli equilibri in modo significativo a favore di una coalizione progressista. Inseguire questo miraggio ha portato solo a un indebolimento dell'identità di sinistra del PD, causando frustrazione e 'mal di pancia' a molti elettori ortodossi e militanti che non si riconoscono in politiche di compromesso eccessivo. Chiedere a un elettore di sinistra di votare candidati o politiche centristi in nome di un 'voto utile' non ha funzionato, portando spesso all'astensionismo o alla dispersione dei voti.

La forza dell'unità a sinistra

L'unica strada percorribile per costruire un'alternativa di governo competitiva passa attraverso la solidificazione del Campo Largo, un'alleanza strategica tra il PD, il Movimento 5 Stelle e le altre forze della sinistra progressista ed ecologista (come Alleanza Verdi e Sinistra). Questa coalizione non deve essere un semplice cartello elettorale, ma un progetto politico condiviso, basato su punti programmatici chiari e ambiziosi: la difesa e il potenziamento dello stato sociale, la lotta al precariato e la tutela dei diritti dei lavoratori, una vera transizione ecologica e una decisa azione sui diritti civili. La somma dei voti di queste forze, unita a un'azione di mobilitazione efficace, rappresenta un potenziale elettorale significativo, capace di sfidare la destra in molti collegi e di offrire una prospettiva credibile al Paese.

Una scelta di identità, non di compromesso

La costruzione del Campo Largo non deve essere percepita come un ripiego, ma come una scelta di identità. Un centrosinistra chiaro nelle sue posizioni e unito nei suoi obiettivi è molto più attrattivo per l'elettorato disilluso e astensionista rispetto a un'alleanza eterogenea e paralizzata dai veti incrociati. Elly Schlein, con la sua leadership, ha l'opportunità di guidare questa svolta, smettendo di guardare al centro come a un bacino elettorale necessario e concentrandosi invece sulla mobilitazione della base progressista e popolare.

Un patto per il futuro: i passi indietro necessari

Affinché l'alleanza tra Giuseppe Conte e Elly Schlein possa consolidarsi e diventare un'alternativa concreta all'attuale governo, entrambi i leader devono compiere dei passi indietro significativi.

Non si tratta di rinnegare i propri principi, ma di trovare un terreno comune su cui costruire un progetto politico condiviso, mettendo da parte personalismi e logiche di parte.

Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle dovrebbero moderare alcune delle loro posizioni più radicali, in particolare quelle che hanno storicamente causato attriti con l'elettorato più moderato del Partito Democratico. Un passo indietro potrebbe riguardare, ad esempio, una maggiore flessibilità su temi come le grandi opere infrastrutturali o una visione meno dogmatica su alcune politiche assistenziali. È fondamentale che il M5S riconosca il PD come un alleato paritario, evitando di porsi come l'unica forza autenticamente progressista e dimostrando una maggiore apertura al compromesso programmatico.

Elly Schlein e il Partito Democratico, d'altro canto, dovrebbero abbandonare ogni tentazione di egemonia culturale all'interno della coalizione. Un passo indietro per il PD significherebbe riconoscere al M5S la sua specificità e la sua forza elettorale, in particolare nel Mezzogiorno. Inoltre, il PD dovrebbe evitare di inseguire posizioni troppo centriste che rischierebbero di alienare l'elettorato più a sinistra, e concentrarsi invece su una chiara agenda sociale e del lavoro, che possa essere condivisa con gli alleati. La ricerca spasmodica del voto moderato non deve compromettere l'identità progressista del partito.