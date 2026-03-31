All'indomani dei risultati referendari, Giuseppe Conte ha rimesso al centro del dibattito politico il tema della leadership del Campo Largo. Per il presidente del M5S, la scelta del candidato che dovrà sfidare Giorgia Meloni non è solo una questione di nomi, ma di metodo. Conte insiste sulla necessità di primarie aperte, con una forte componente digitale: il voto online è considerato parte integrante del "DNA" pentastellato e lo strumento più democratico per coinvolgere i cittadini.

La mossa del leader M5S sembra mirata a capitalizzare il consenso attuale, cercando un'investitura popolare che possa blindare la sua posizione all'interno di una coalizione ancora frammentata e priva di una guida univoca.

Il freno di AVS: Fratoianni e Salis bocciano l'urgenza del voto

Non tutti i partner della coalizione condividono però l'entusiasmo di Conte. Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha chiaramente espresso scetticismo, dichiarando che la scelta del leader non è l'argomento più urgente all'ordine del giorno. Secondo Fratoianni, le priorità degli elettori che hanno votato "No" al referendum non riguardano i meccanismi di selezione interna, ma le risposte concrete ai problemi del Paese.

Ancora più netta la posizione dell'eurodeputata Ilaria Salis, la quale ritiene le primarie "assolutamente non necessarie". In casa AVS, la preferenza sembra pendere verso una mediazione politica piuttosto che uno scontro nei gazebo, con una velata predilezione per la figura di Elly Schlein rispetto a quella di Conte.

PD tra programmi e realtà: il rischio di "mettere il carro davanti ai buoi"

In questo scenario di veti incrociati, il Partito Democratico cerca di mantenere una posizione di equilibrio, sebbene con evidente prudenza. Il deputato Marco Sarracino ha ribadito la linea della segreteria Schlein: prima i temi, poi i nomi. La costruzione di un programma comune su sanità, scuola, salari e trasporti è considerata la condizione necessaria prima di parlare di candidature.

Tuttavia, l'immobilismo sui nomi rischia di essere interpretato come una debolezza strategica. Se da un lato il PD teme la competizione interna con Conte, dall'altro la mancanza di una data certa per le primarie potrebbe rallentare la costruzione di un'alternativa credibile al governo attuale, lasciando il Campo Largo in un limbo di incertezza che favorisce gli avversari politici.

La sfida per i progressisti rimane quella di trasformare una somma di partiti in un progetto unitario. Senza un accordo sulle regole del gioco, il rischio è che la discussione sul "metodo" oscuri definitivamente i contenuti.