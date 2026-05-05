Non è solo una questione di etichette rimosse o di loghi sussurrati: esiste un filo sottile che unisce le estetiche delle recenti celebrazioni europee — come i frame dei grandi DJ set a cielo aperto apparsi sui social durante il King’s Day olandese — alle atmosfere asettiche e spietate di serie cult come Industry (HBO Max) e Knokke Off (Netflix).

Si è di fronte a una mutazione genetica del gusto che nasconde una vena più profonda: il Quiet Luxury inteso come corazza contro l'incertezza globale. In un momento politico mondiale segnato da fragilità strutturali, l’estetica del "non apparire" diventa una strategia di mimetismo per una classe dirigente che sembra preferire scivolare sotto i radar della polemica sociale.

Il rigore si trasforma così nell'ultima trincea di un potere che non cerca la contestazione, evitando l'identificazione immediata.

Tra soft clubbing e cassa dritta

Proprio mentre il lusso si chiude in un silenzio monastico, allontanandosi dai consumatori aspirazionali tramite un sensibile aumento dei prezzi, esplode un bisogno opposto di socialità. Il recente DJ set di Charlotte de Witte a Genova, l’evento promosso da Silvia Salis lo scorso aprile, ha confermato questa tendenza, trasformando Piazza Matteotti nel palcoscenico di un rito collettivo.

Emerge qui un paradosso generazionale: da un lato la ricerca del battito della cassa dritta, dall'altro l'ascesa del cosiddetto "soft clubbing" nelle caffetterie mattutine.

Questi ritrovi, dall'approccio quasi meditativo, appaiono come la trasposizione sonora del Quiet Luxury: una celebrazione caratterizzata da distacco aristocratico e controllo delle emozioni, che elimina l’eccesso tipico della discoteca tradizionale.

A questa ricerca di sobrietà pubblica si contrappone la persistenza di una socialità esclusiva e inaccessibile, consumata lontano dagli sguardi indiscreti all'interno di ville private e sui ponti delle imbarcazioni. In questi spazi, il divertimento di questi giovani élite non cerca -solo- la condivisione social, ma si ripiega in un isolamento dorato dove l'estetica domina la sostanza. Se nei contesti pubblici si sceglie il mimetismo dei grigi antracite e dei blu navy — una scelta che richiama la pulizia formale dei corridoi della Pierpoint in Industry — nelle feste private il lusso torna a essere un’uniforme da combattimento per pochi eletti, specchio di un’efficienza sociale che non ammette intrusioni.

La lezione de Il Diavolo vestre Prada 2

Tuttavia, il muro di sobria perfezione del Quiet Luxury mostra le prime crepe. Come evidenziato dal recente arrivo al cinema de "Il Diavolo veste Prada 2", il corteggiamento della Generazione Z da parte dei grandi brand è diventato un esercizio di equilibrismo complesso. La trama del film cristallizza la frizione tra il rigore dell'alto posizionamento e la necessità di dialogare con un pubblico che smaschera e mette in discussione l’inautenticità.

L'industria del lusso appare oggi divisa tra la conservazione di un sapere antico e il bisogno di confrontarsi con il linguaggio fluido della Gen Z. In questo scenario di instabilità, il Quiet Luxury sembra configurarsi meno come una scelta di stile e più come una reazione psicologica: un tentativo di imporre ordine in un presente disordinato. Resta da capire se questa forma di resistenza estetica saprà sopravvivere alla propria vacuità o se la moda seguirà una parabola discendente sotto il peso di un'impeccabile arroganza.