Manca poco. Le chat di coordinamento iniziano a scottare, le sartorie sociali preparano i vessilli e l'Italia si appresta a vivere un'altra stagione di mobilitazione. Ma il Pride 2026 non è solo la conta delle piazze o il rincorrersi delle date – che pure sono fondamentali per chi vive in provincia e aspetta quel giorno per sentirsi, finalmente, a casa. Quest'anno la sensazione è diversa: c'è un'aria di stanchezza verso chi usa la bandiera solo per vendere un paio di scarpe in edizione limitata.

La trappola del Rainbow Washing

Mentre si preparano i cartelli, i reparti marketing delle multinazionali preparano i budget.

È qui che casca l'asino. Il cosiddetto Rainbow Washing è diventato uno sport nazionale: ci si tinge di arcobaleno a giugno, per poi dimenticarsi della comunità a luglio. Ma come si riconosce chi ci crede davvero da chi vuole solo fare un'operazione di marketing?

Analizzando il panorama attuale, si possono isolare cinque profili tipo di aziende che si muovono attorno all'evento:

L’Opportunista di stagione: Quello che cambia la foto profilo sui social al primo del mese e la toglie allo scoccare della mezzanotte del 30 giugno. Zero sostanza, tanto glitter.

Il Filantropo "a metà": Sponsorizza il carro più grande, ma se vai a leggere il suo contratto integrativo aziendale, non esiste traccia di tutele per i figli di famiglie arcobaleno.

Il Sostenitore silente: Aziende che non fanno grandi proclami, ma che hanno introdotto il congedo parentale paritario e assicurazioni sanitarie inclusive anni fa. Loro non urlano, fanno.

L'Alleato coraggioso: Brand che prendono posizione anche quando fa male al fatturato, magari nei mercati esteri più conservatori.

Il "Vago" istituzionale: Aziende che usano colori pastello generici per "non urtare la sensibilità di nessuno". Un modo elegante per non dire nulla.

Tornare alla politica, oltre il marketing.

La sfida di quest'anno è chiara: non lasciare che la festa mangi la protesta. In un momento storico in cui i diritti acquisiti sembrano sempre sul punto di essere ridiscussi, il Pride deve tornare a essere un atto politico.

Ben vengano gli sponsor, ma solo se mettono la faccia (e le policy) dove mettono il logo. Perché, alla fine dei conti, un arcobaleno stampato su una vetrina non ha mai protetto nessuno da un insulto o da una discriminazione sul lavoro. Servono i fatti, le leggi e, soprattutto, una coerenza che duri 365 giorni l'anno.

Le date da segnare in calendario

Il 2026 vede una distribuzione capillare degli eventi lungo tutta la penisola. Sebbene il calendario sia in costante aggiornamento, le "grandi tappe" sono già confermate:

Torino ( 06 Giugno): edizione particolarmente significativa poiché celebra il ventennale della manifestazione cittadina, nata nel 2006.

Roma (20 Giugno): La Capitale si conferma il cuore pulsante delle celebrazioni, con la grande parata che tradizionalmente attraversa i Fori Imperiali.

Milano (27 Giugno): Uno degli appuntamenti più partecipati d'Europa, con un focus sempre molto forte sul legame tra diritti e mondo del lavoro.

Napoli (27 Giugno): edizione che riveste un'importanza storica eccezionale, poiché celebra il trentennale dal primo Pride nazionale organizzato a Napoli nel 1996, che fu il primo in assoluto nel Sud Italia.

Continua la crescita del "Pride diffuso": città come Lecce, Padova e Messina avranno i loro appuntamenti dedicati, portando la visibilità anche fuori dalle grandi metropoli.

30 Maggio: Padova, Cremona, Alessandria (ALPRIDE) ed Enna .

06 Giugno: Taranto, Marche (Ancona), Forlì e La Spezia .

13 Giugno: Bologna, Genova , Cuneo , Perugia, Lecco, Pavia, Grosseto e Bari .

14 Giugno: Irpinia (Atripalda).

20 Giugno: Palermo e Varese .

27 Giugno: Cagliari, Catania, Verona, Giulianova e Human Pride (Taranto).

03 Luglio: Palagianello Pride.

04 Luglio: Salerno, Ostuni e Comacchio .

11 Luglio: Asti , Lodi , Ragusa ed Egadi (Favignana).

18 Luglio: Siracusa e Portici.

25 Luglio: Rimini e Campobasso.

05 Settembre: Savona.

12 Settembre: Brianza.

26 Settembre: Aosta.