Il Primo Maggio nasce come giornata di lotta, non di festa. Le sue radici affondano nelle proteste di Chicago del 1886, quando migliaia di lavoratori scesero in piazza per ottenere la giornata di otto ore, simbolo universale della dignità del lavoro . Una conquista che segnò la storia, ma che oggi, in Italia, sembra lontana dal rappresentare un punto di arrivo.

Otto ore ieri, sei ore altrove oggi

Mentre l’Italia discute ancora di flessibilità e straordinari, in diversi Paesi europei si sperimenta la settimana corta o la riduzione dell’orario a sei ore.

Il dibattito internazionale si muove verso un modello che unisce produttività, benessere e innovazione. Da noi, invece, il tema resta marginale e spesso ostacolato da rigidità culturali e politiche.

Salario minimo: l’assenza che pesa

Il nostro Paese è uno dei pochi in Europa a non avere un salario minimo legale, con conseguenze evidenti: lavori sottopagati, giovani costretti a emigrare, professioni svalutate. Le lotte del passato chiedevano otto ore; quelle del presente chiedono otto euro come soglia minima di dignità. Ma la discussione resta sospesa, mentre il costo della vita cresce.

Meritocrazia e innovazione: i grandi assenti

Il Primo Maggio dovrebbe ricordare anche chi crea valore fuori dai percorsi tradizionali: ricercatori indipendenti, creativi, professionisti autonomi.

In Italia, però, il lavoro autonomo è meno protetto del pubblico, più tassato, più esposto e meno riconosciuto. Le idee innovative faticano a emergere, non per mancanza di talento, ma per mancanza di un ecosistema che le sostenga.

Il confronto: cosa fanno i Paesi Bassi

Tra i modelli più moderni spiccano i Paesi Bassi, dove:

esiste un salario minimo nazionale aggiornato due volte l’anno;

il lavoro autonomo è incentivato con detrazioni fiscali dedicate e percorsi di sostegno all’imprenditorialità;

la settimana lavorativa media è tra le più basse d’Europa;

la cultura del lavoro premia risultati e competenze, non anzianità o appartenenza.

Un sistema che non solo tutela, ma investe nelle persone.