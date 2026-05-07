La puntata dell’8 maggio 2026 di Beautiful porta in scena nuove tensioni familiari e sviluppi sempre più inquietanti sul caso che sta sconvolgendo Los Angeles. Mentre la partenza per Monte Carlo rischia di trasformarsi in un nuovo motivo di scontro tra le Logan e i Forrester, Katie continua a indagare sulle misteriose morti legate a Il Giardino, arrivando a formulare accuse sempre più pesanti. Un episodio che mescola drammi personali e sospetti destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Steffy perde il controllo: la partenza per Monte Carlo si complica

Uno dei momenti centrali della puntata riguarda Steffy, pronta a raggiungere Ridge e Brooke per la trasferta a Monte Carlo. Tuttavia, la situazione prende una piega inattesa quando la donna si rende conto di aver dimenticato il passaporto in ufficio proprio poco prima della partenza.

Hope tenta di aiutarla rincorrendola per consegnarle il documento, ma Steffy, già irritata e nervosa per la presenza costante della Logan accanto a suo padre, reagisce con freddezza e rifiuta il suo sostegno. Dietro questo atteggiamento si nasconde un malessere sempre più evidente: Steffy fatica ad accettare il riavvicinamento tra Ridge e Brooke e vive il viaggio come l’ennesima occasione in cui la madre di Hope sembra prendere il sopravvento.

L’episodio mette così in evidenza la fragilità emotiva della giovane Forrester, sempre più impulsiva e incapace di gestire le tensioni familiari che si stanno accumulando attorno a lei.

Katie sospetta di Poppy: il caso delle overdose diventa sempre più oscuro

Parallelamente, la puntata dell’8 maggio sviluppa il filone investigativo che ruota attorno alle morti sospette avvenute a Il Giardino. Katie continua a confrontarsi con Li, cercando di capire se dietro le tragedie di Tom e Hollis ci sia qualcosa di più di semplici coincidenze.

La Logan appare sempre più convinta che Poppy possa avere un ruolo nella vicenda. I dubbi nascono anche dalle ammissioni fatte da Li sul passato della sorella e sul suo rapporto con sostanze pericolose.

Per Katie, alcuni dettagli non tornano e il comportamento di Poppy continua ad apparirle ambiguo e inquietante.

Li, invece, pur non avendo un rapporto sereno con la sorella, rifiuta l’idea che possa essere coinvolta in un omicidio. La donna resta convinta che, se esiste davvero un responsabile dietro quelle morti, il nome da temere sia un altro: Sheila.