Puntuale come ogni anno, nei mesi caldi l'immaginario collettivo torna a gravitare attorno a Forte dei Marmi. La celebre località della Versilia riaffiora immancabilmente nelle conversazioni estive e nel racconto del costume come uno dei punti di riferimento assoluto della villeggiatura italiana.

Eppure, liquidare il "Forte" come una semplice meta del turismo d'alto bordo significa perdersi la parte più interessante della storia. Il suo vero segreto non è mai stato lo sfarzo esibito, ma un'invenzione molto più sottile: l'arte di rendere il privilegio qualcosa di discreto, quasi naturale e rigorosamente senza sforzo.

L'estate del 1929: quando La Capannina ha cambiato le regole del gioco

Per capire come sia nato questo mito bisogna fare un salto indietro nel tempo, precisamente all'estate del 1929. È l'anno in cui Achille Franceschi decide di trasformare un semplice capanno sulla spiaggia in quella che diventerà La Capannina, cambiando per sempre il modo di intendere le serate estive in Versilia.

Nel suo romanzo Dove i gamberi d'acqua dolce non nuotano più, Giovanna Nuvoletti descrive alla perfezione lo spirito di quella stagione, in cui l'aristocrazia e l'alta borghesia non sceglievano la costa toscana per farsi notare, ma al contrario per nascondersi dalla folla, ritrovandosi con i propri simili. È il tempo in cui i giovani Agnelli pedalavano spensierati in bicicletta lungo i viali alberati di Roma Imperiale e l'idrovolante di Italo Balbo ammarava a due passi dalla riva giusto in tempo per l'aperitivo.

Una Versilia che racconta un’eleganza fatta di cose semplici ma impeccabili: teli di spugna bianca, divise informali e villini nascosti nella pineta.

Biciclette, cabine di legno e niente loghi: perché il Forte non è la Costa Azzurra

Mentre altre mete celebri scommettevano sulla mondanità e sullo sfarzo, Forte dei Marmi ha costruito la propria fortuna su una sottile forma di snobismo al contrario: fare di tutto per non ostentare.

Durante gli anni del boom economico, il vero lusso versiliese non era fare rumore, ma custodire una serie di abitudini condivise da pochi:

La villa di famiglia, vissuta ogni estate, al posto dei grandi alberghi di passaggio;

L'ombrellone nello stesso stabilimento balneare, prenotato per generazioni;

Lo stile sobrio, dove l'assenza di loghi o marchi in vista era il primo vero segno di riconoscimento.

Come racconta Nuvoletti, far parte di quel mondo non dipendeva dall'indossare l'ultimo gioiello o l'accessorio del momento, perché la vera differenza la faceva la familiarità con quei luoghi: la disinvoltura nel muoversi tra le cabine di legno e il bagnasciuga con la naturalezza di chi si sente a casa propria.

Dal mito di ieri alle spiagge di oggi: cosa resta dell'atmosfera originale

Se oggi il Forte continua a incuriosire e a far parlare di sé sui media e sui social, è anche per il contrasto tra quel fascino di un tempo e la realtà contemporanea. L'arrivo del turismo internazionale e la trasformazione della spiaggia in una vetrina globale hanno inevitabilmente cambiato il ritmo del paese, rendendolo più esposto e meno intimo.

Nonostante le mode che cambiano, però, l'eredità di Forte dei Marmi resta un’eccezione unica nel racconto dell’estate italiana: la dimostrazione di come, per decenni, il vero grande privilegio sia stato semplicemente quello di non dover dimostrare nulla a nessuno.