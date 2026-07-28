I feed dei social media durante i mesi estivi stanno cambiando pelle e il modello consolidato dei caroselli impeccabili, costruiti su palette saturate e sulla ricerca del dettaglio perfetto, inizia a mostrare la corda. Al suo posto, a farsi strada è un'estetica visibilmente più grezza, il cosiddetto raw content: lo sfocato, il movimento, l'inquadratura storta o l'assenza di filtri non come errori da correggere, ma come indicatori dell'autenticità di questa stagione.

L'inflazione dello scatto perfetto

Alla base di questo rifiuto verso l'iper-curato c'è una questione di assuefazione: tra la democratizzazione dei software di fotoritocco e il boom dell'intelligenza artificiale generativa, la perfezione visiva è diventata un bene accessibile a chiunque, facile da replicare e per questo privo di valore.

Di fronte all'ennesimo tramonto patinato o alla tavola apparecchiata a favore di camera, lo sguardo degli utenti ha sviluppato un'immediata diffidenza.

La foto perfetta non genera più desiderio: viene liquidata come la copertina fredda di un'operazione di marketing. Al contrario, l'imperfezione — una luce radente non corretta, un'ombra fuori posto, un dettaglio rubato — funziona come una garanzia implicita, come una prova tangibile che quel momento sia accaduto davvero.

L'illusione della spontaneità

Tuttavia, non si tratta di una totale assenza di regia, perché la diffusione dei photo dump apparentemente disordinati o dei brevi video senza montaggio risponde a un codice ben preciso: è un'autenticità calibrata, pensata per azzerare le distanze con il pubblico.

Rimuovere la patina serve prima di tutto ad abbassare le difese del follower: é un registro che crea un senso di immediatezza e familiarità, permettendo a creator e brand di integrarsi nel quotidiano delle persone quasi di nascosto, usando il medesimo linguaggio visivo che si ritrova nelle chat private tra amici.

Più che sulla scena posata, l'attenzione si sposta sul processo e una fotografia sgranata acquista un valore narrativo superiore rispetto al ritratto da studio proprio perché restituisce l'energia di un istante vivo, non replicabile, dove il contesto gioca gran parte della percezione.

Il valore dell'imperfezione

In fondo questo cambiamento dice qualcosa di semplice: ci si è stancati delle vetrine montate ad arte.

Dopo anni passati a levigare ogni scatto, l'interesse si è spostato sulla sensazione e continuare a rincorrere una perfezione formale rischia solo di rendere il racconto freddo, staccato dalla realtà. La verità è che l'estate è fatta di imprevisti, di luci storte e di fuori programma; accettare che il disordine entri nelle immagini è semplicemente il modo più onesto per ricordarsela.