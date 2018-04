LIVE formazione governo: Mattarella convoca la Casellati

9:11 - Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato al Colle Maria Elisabetta Alberti #Casellati alle 11:00. Il Presidente del Senato riceverà l'incarico per una missione molto complicata: quella di trovare una maggioranza politica che possa portare alla formazione di un governo. Dopo il colloquio con il capo dello Stato, sarà il segretario generale Ugo Zampetti a presentarsi nella Loggia D'Onore davanti ai giornalisti per annunciare ufficialmente il conferimento del mandato esplorativo. A quel punto poi, sarà la stessa Alberti Casellati a prendere la parola, spiegando le prossime mosse che ha in mente di compiere per provare ad uscire dallo stallo e formare un nuovo governo.

09:02 - Sergio Mattarella ha tre strade per risolvere la crisi: la prima è quella di affidare l'incarico ad una personalità politica di verificare sul campo se esistono i margini d'intesa tra i partiti per la formazione di un nuovo governo. L'incarico in questo caso viene dato di solito ad una carica istituzionale. La seconda possibilità per Mattarella è quella di affidare un preincarico ad uno dei leader politici, cioè un mandato finalizzato a verificare se esistono le condizioni per dare vita ad una maggioranza di governo. In ultima istanza poi, se i primi due tentativi dovessero fallire, Mattarella potrebbe decidere di optare per il cosiddetto Governo del Presidente, vale a dire un governo "ispirato" dal Quirinale, affidato ad una personalità terza rispetto ai leader dei partiti.

08:39 - Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non accetterà mai di tenere a battesimo un esecutivo populista, senza bilanciarlo in qualche maniera. Chi avanza ipotesi del genere trascura il fatto che il Capo dello Stato mira a non escludere nessuno e questo, di per sé, è già una grande lezione di democrazia.

08:02 - Oggi Sergio Mattarella affiderà l'incarico esplorativo alla Casellati e secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dietro alla scelta del Presidente della Repubblica ci sono due motivazioni: la prima è che gli serve per confermare un rapporto leale e fiduciario con i due mezzi vincitori, in modo che non siano possibili recriminazioni di atti di forza o di esproprio della volontà popolare da parte sua. In secondo luogo, esaurire e "consumare" fino in fondo le strade da lui ipotizzate dopo il voto per passare successivamente ad uno schema libero, con un maggiore spazio di manovra per sue iniziative discrezionali.

Iniziative che dipenderanno pur sempre da ciò che le forze politiche gli lasceranno fare. Se il mandato esplorativo alla Casellati non dovesse dare i risultati sperati, a quel punto Mattarella potrebbe affidare un preincarico a Salvini o allo stesso Di Maio, i quali, in caso di fallimento, si dovrebbero arrendere davanti a lui e al Paese- A quel punto, poiché il voto non rientra nell'orizzonte del Quirinale, allora il Capo dello Stato potrebbe inventarsi una formula alternativa rispetto a quelle studiare finor per la nascita di un esecutivo.

- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenario e ruota intorno alla figura del costituzionalista Sabino Cassese. Dopo il mandato alla Casellati, potrebbe toccare a lui sondare il terreno di una possibile intesa tra Casaleggio Associati e PD.

- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la carta che Sergio Mattarella si giocherà nel 45esimo giorno di crisi si chiama Maria Elisabetta Alberti Casellati. Oggi infatti il Capo dello Stato affiderà al Presidente del Senato il mandato esplorativo nel tentativo di fare una nuova ricognizione sul campo. Nella giornata di ieri sono arrivati i via libera all'opzione della Casellati sia da parte di Salvini [VIDEO]("Può fare bene"), sia da parte dei 5 Stelle ("Sarà sicuramente imparziale"). Dopo la convocazione al Quirinale e il colloquio con il Capo dello Stato, "l'esploratrice" si metterà a lavoro a Palazzo Giustiniani, con un primo obiettivo in mente: quello di stabilire il calendario degli incontri con i partiti. Serviranno almeno un paio di giorni di colloqui e poi tornerà a riferire al Quirinale. Ora però la partita si sposta sulla creazione del calendario: il centrodestra infatti tifa per delle consultazioni piuttosto lente. Dunque ora il punto più importante sarà capire quando la Casellati darò avvio alle consultazioni: inizieranno da giovedì oppure - complice la chiusura della campagna elettorale in Molise, le avvierà solo a partire da lunedì? Dalle parti di Forza Italia si ritiene che l'operazione Casellati sia l'ultima carta che il centrodestra ha da giocarsi per puntare ad un governo con il M5S, facendo comprendere a Di Maio e ai suoi, che i veti nei confronti di Berlusconi sono insensati. Inoltre l'esplorazione della Casellati - sempre secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica - servirà anche per sondare ancora una volta il terreno con il Partito Democratico: ci lavorerà Gianni Letta.

Dopo 45 giorni dalle elezioni politiche, l'Italia non ha ancora un governo. Dopo il secondo giro di consultazioni [VIDEO]della scorsa settimana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era preso un breve periodo di riflessione per decidere le prossime mosse per far uscire il Paese dallo stallo. Nella giornata di oggi il Capo dello Stato dovrebbe affidare un incarico esplorativo al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel tentativo di riuscire a trovare una soluzione per la formazione di un nuovo governo.

