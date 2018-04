LIVE trattative governo: Mattarella vuole uscire dallo stallo

11:03 - Tra le possibili soluzioni adottate dal Presidente #Mattarella per uscire dalla situazione di stallo che sta caratterizzando la politica italiana, ci sarebbe anche una carta a sorpresa: vale a dire quella di affidare il pre-incarico per la formazione di un nuovo governo a Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati. In questo caso l'obiettivo del Capo dello stato sarebbe quello di favorire la formazione di un governo tra Movimento 5 Stelle, PD e Leu. Questa strada però, potrebbe generare dei problemi all'interno del Movimento, riaprendo l'antica rivalità fra #Di maio e Fico.

10:08 - Entro la giornata di domani Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le riserve e dare un pre-incarico o un mandato esplorativo: l'intento del Presidente dell Repubblica infatti sembra essere quello di prendere le redini della situazione, certificando l'incapacità da parte delle forze politiche di riuscire ad uscire dallo stallo. In tal senso infatti, se i partiti politici - in seguito a nuovi tentativi di mediazione - non dovessero riuscire a trovare la strada per la formazione di un nuovo governo, il Capo dello Stato finirebbe per essere legittimato a giocarsi la carta del 'Governo del Presidente'.

9:40 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, per Sergio Mattarella ci sarebbero troppi problemi - dalla crisi siriana al Def, fino ad arrivare al summit europeo di fine giugno - per lasciare l'Italia senza un governo nella pienezza dei suoi poteri.

8:16 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, entro domani il Presidente Sergio Mattarella proverà a sbloccare lo stallo e, per come si sono messe le cose - a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora - lo farà affidando un mandato esplorativo ad una delle due alte cariche dello Stato, cioè i Presidente del Senato o della Camera Elisibetta Alberti Casellati o Roberto Fico. La scelta alla fine dovrebbe cadere sulla prima e, se le cose dovessero andare affettivamente così, sarà lei a farsi allestire in fretta uno studio a Palazzo Giustiniani, con l'obiettivo di preparare un calendario di incontro per avvicinare le posizione e sbrogliare i nodi di un accordo che fino alla settimana scorsa sembrava quasi fatto. L'altra opzione della quale dispone il Capo dello Stato è quella di conferire un preincarico a Matteo Salvini o a Luigi Di Maio: in questo caso il leader della Lega sarebbe il favorito in quanto indicato dall'intera coalizione di centrodestra.

LIVE trattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini

- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, la Lega sarebbe convinta che l'intenzione di Di Maio sia quella di chiudere il forno con la Lega, per riversare tutta la legna in quello con il Partito Democratico.

Matteo Salvini però, spera che Sergio Mattarella dia il primo incarico esplorativo al Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: una soluzione condivisa da tutto il centrodestra unita, compreso Silvio Berlusconi. La speranza è che non si tratti di un incarico lampo: serve tempo, serve arrivare almeno alle regionali di domenica in Molise, ancor meglio se si riuscisse ad arrivare a quelle del Friuli Venezia Giulia del 29. Di certo l'intenzione di Salvini è quella di non rompere il centrodestra e ormai, nel leader del Carroccio, sembra farsi largo una 'svolta aventiniana', vale a dire quella di fare opposizione a qualsiasi governo nasca, sia nel caso in cui si vada verso un esecutivo M5S-PD, sia nel caso in cui Mattarella dovesse invitare tutti i partiti ad un'assunzione di responsabilità. Salvini starebbe pensando di dire no a qualsiasi governo di transizione o di larghe intese.

- Secondo quanto svelato dall'edizione odierna di Repubblica, dal giorno delle consultazioni, vale a dire dal giorno in cui la speranza di vedere il passo di lato di Silvio Berlusconi si è infranta, il capo politico dei 5 stelle ha interrotto i contatti con il segretario leghista. Se Salvini insisterà nel non voler rompere l'alleanza con Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio considererà chiusa la porta del dialogo tra M5S e Lega [VIDEO], qualsiasi cosa questo significhi, anche a costo di dover tornare al voto. Se dunque la strada con la Lega dovesse rivelarsi sbarrata, allora il leader grillino si rivolgerebbe con decisione al Partito Democratico, con l'obiettivo di dimostrare al Capo dello Stato di aver fatto tutto il possibile per cercare l'accordo politico che aveva promesso. Nella testa del leader dei 5S - si legge dalle colonne de La Repubblica - Mattarella potrebbe affidare il primo mandato esplorativo a Elisabetta Alberti Casellati, la quale non potrà fare altro che certificare la mancanza dei numeri necessari alla coalizione di centrodestra per governare. A quel punto il preincarico potrebbe spettare a Di Maio, con il leader del M5S che a quel punto - in caso di naufragio della trattativa con la Lega - potrebbe provare a cercare l'intesa a sinistra. Questa strada inoltre, disinnescherebbe un altro pericolo: vale a dire quello di un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, con l'obiettivo di provare a trovare un'alleanza con PD e Leu (cui ha concesso un gruppo autonomo).

Le trattative per la formazioni di un nuovo governo proseguono, ma per ora la fase di stallo continua. Nonostante i richiami del Presidente Sergio Mattarella - successivi al secondo giro di consultazioni [VIDEO] - i partiti politici continuano a restare sulle loro posizioni. Nella giornata di ieri si è registrata una brusca frenata nel dialogo tra la Lega ed il Movimento 5 Stelle, con Matteo Salvini che non sembra assolutamente intenzionato a rompere con Silvio Berlusconi per mettere in atto un'alleanza con i grillini. L'obiettivo del leader del Carroccio è quello di mantenere compatta la coalizione di centrodestra, provando a convincere Di Maio a fare un governo che preveda la presenza di Forza Italia e del Cavaliere. Da parte di Luigi Di Maio però, la chiusura è stata piuttosto netta, con il leader del Movimento 5 Stelle che, intervenendo ai microfoni di Otto e Mezzo, ha dichiarato: "Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forti (con riferimento a PD e Lega n.d.r.) si chiuderà. Per aspettare i comodi di Salvini, non dovremmo avere un governo fino al 15 maggio? Io non ci sto, non aspetto chi fa campagna elettorale sulla pelle degli italiani".

