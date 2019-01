Advertisement

La dura polemica Politica e mediatica che ha investito il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori [VIDEO], rischia adesso di coinvolgere anche l’amministrazione di centrosinistra di Milano, guidata dal sindaco Pd Giuseppe Sala. Polidori, alcuni giorni fa, si era reso protagonista della ‘bravata’ di poco gusto di gettare nella spazzatura abiti e coperte di un Senzatetto triestino. Il vero problema, per il vicesindaco salviniano, era stato però l’essersi vantato su Facebook di un gesto ritenuto a favore del decoro della città, ma che, a conti fatti, si è rivelato inumano.

Sul ‘cattivo’ leghista si erano riversate immediatamente le contumelie degli avversari politici, soprattutto di sinistra.

Il video di Striscia diventa virale

Adesso, però, è cominciato a circolare su internet il video di un vecchio servizio di Striscia La Notizia, risalente al 2017, in cui l’inviato Max Laudadio documenta la pratica, che sembra diffusa, di gettare nei cassonetti i pochi mezzi di sussistenza a disposizione dei senzatetto [VIDEO], Un boomerang per chi, come l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, solo poche ore prima, aveva assicurato che nella sua città e sotto la sua amministrazione queste cose non sarebbero mai potute accadere.

Dormire in strada a Milano? ‘Si, ma senza sporcare la città’

Ma allora è vero o no, come ha dichiarato Majorino, che nella sua città “nessuno dell’amministrazione si permetterebbe di rubare le coperte a un clochard”, come invece il politico della giunta di Giuseppe Sala sottintende sia accaduto a trieste? Certo, parlare di ‘furto’ riferendosi al caso di Paolo Polidori è ovviamente esagerato. Resta il fatto che la sicumera di Majorino rischia di scontrarsi con la realtà dei fatti documentati da Striscia la notizia. Nel servizio mandato in onda dal tg satirico di Antonio Ricci il 3 aprile 2017, si vedono gli agenti della polizia locale che, insieme agli addetti dell’Amsa (Azienda milanese servizi ambientali) gettano negli appositi cassonetti indumenti, coperte, zaini e borse, spesso ricevuti in dono dai senzatetto da associazioni di volontariato.

Secondo l’inviato di Striscia, Max Laudadio, che nell’occasione ha intervistato l’assessore alla Sicurezza di Milano Carmela Rozza, questa pratica riprovevole si sarebbe ripetuta regolarmente. E la Rozza, in pratica, conferma le accuse, rivelando di aver chiesto a più riprese alle associazioni di non lasciare in strada gli indumenti per i senzatetto, e spiegando di aver cercato di convincere questi ultimi a trasferirsi negli appositi centri di accoglienza comunali. Per concludere, Laudadio domanda se sia lecito scegliere di dormire per strada e la risposta della Rozza è perentoria: “Si, senza sporcare la città”.