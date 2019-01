Annuncio

Massimo Cacciari, non molto tempo fa, era stato protagonista di un acceso scontro verbale con il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. In quel caso si parlava di decreto sicurezza e della Politica sull'immigrazione messa in campo dal governo Conte. In quel caso i toni si alzarono in maniera sensibile. Nel corso dell'ultima puntata di Piazza Pulita il filosofo ha avuto una nuova ed accesa discussione con un esponente [VIDEO]dell'esecutivo in carica. Stavolta è toccato al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il terreno su cui i due hanno dibattuto è stato quelle delle politiche messe in atto a favore dell'integrazione.

Dibattito subito acceso

Stavolta lo scenario è il programma di La 7 Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli. L'argomento di di cui si dibatte è la chiusura del Cara di Castelnuovo, uno dei provvedimenti strettamente dipendenti dall'entrata in vigore del decreto Salvini. I toni si fanno subito aspri e Cacciari invita il ministro Bonafede a fornire risposta ad un quesito "Risponda alla domanda di Padellaro se le sembra decente che la gente venga sfrattata".

Il Guardasigilli replica infastidito dall'insistenza con il quale si richiede il suo parere "Assolutamente, Professore. Ho sempre risposto nella mia vita e non ho bisogno delle sue sollecitazioni".

Gli animi si scaldano

A quel punto il Ministro prova a spiegare quello che è accaduto: "A me risulta che in una situazione di illegalità che andava sanata, il nostro governo sta offrendo tutti i servizi con tutti gli assistenti necessari per dare supporto psicologico a tutti con la massima tutela". Bonafede si accorge che Cacciari in sottofondo manifesta il suo scetticismo e lancia un invito al suo interlocutore: "Professore si informi, che le devo dire?". Cacciari replica alzando i toni: "Giri, cammini, si svegli. Ma cosa dice? Ma che dice? Ma cosa dice?". A quel punto diventa quasi impossibile riuscire a distinguere i concetti [VIDEO] che i due provano ad esporre considerato che iniziano a parlarsi uno sull'altro.

"Professore - evidenzia Bonafede - lei sarà anche disinformato. Sto parlando di una struttura che aveva...". Cacciari lo interrompe e lo incalza su una questione: "Mi risponda qual è la politica di integrazione che vole fare il suo governo? Quale modello? Avete studiato una strategia per avere tutte le persone di cui abbiamo bisogno per mandare avanti l'agricoltura napoletano e le industrie nel Veneto". A quel punto Cacciari si fornisce anche la risposta: "Lo so, la vostra politica fa schifo'.