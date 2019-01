Annuncio

Mettendo da parte il giudizio politico sul ministro, c'è un dato di fatto che difficilmente può essere negato. Matteo Salvini è indubbiamente il personaggio politico più mediatico che l'Italia abbia avuto negli ultimi anni. Uno che ha saputo accrescere la notorietà anche attraverso un uso scientifico ed ottimale dei social network. [VIDEO]Una figura traversale attorno a cui hanno coagulato anche i giudizi di gente che, generalmente, non manifesta apertamente il proprio pensiero politico.

E', ad esempio, il caso di tanti cantanti come J-Ax o presentatrici televisive come Mara Venier che non hanno avuto problemi nel manifestare il proprio assenso o dissenso nei confronti della politica messa in atto dal leader del Viminale.

Chi si era espresso in maniera positiva sulle strategie del leader leghista era stato, ad esempio, Claudio Amendola. Da ospite de ''L'Aria che tira'', però, sugli schermi di La 7 ha ammesso che, dopo dieci mesi di governo, il suo punto di vista è cambiato.

Amendola cambia opinione dopo dieci mesi

Claudio Amendola, sollecitato dalla conduttrice Myrta Merlino, viene chiamato in causa ad esprimere il proprio punto di vista sul politico Matteo Salvini. Il tutto a dieci mesi di distanza da quando il primo giudizio dell'attore nei confronti del ministro dell'Interno lo aveva incoronato a "politico più capace". L'opinione, adesso, sembra essere di tutt'altro tenore. "E' stato - evidenzia - bravissimo ancora per tanti mesi a sfruttare l'onda, a manipolarla, a sdoganare determinate che sono parole che sono diventare verbo".

Un concetto, tra l'altro, molto caro a molti oppositori politici del leader del Carroccio.

Il giudizio di Amendola è tagliente

L'accusa che si muove al leader della Lega è quella di creare una sorta di mostro da sconfiggere per facilitare la propaganda politica. O almeno questo è quello che traspare dalle frasi espresse dell'attore in merito a quella che viene definita emergenza migranti: "Invasione è una parola finta. Non esista invasione, [VIDEO]non c'è. Quest'imposizione che cambia a seconda di cosa serve e del momento che stiamo vivendo.

Poi arriva la stilettata vera e propria: "Questo ai miei occhi lo rende non più il bravo, ma il più par****o". Poi un pensiero rivolto all'attuale momento del governo gialloverde: ''Si trovano le grandi componenti del governo a vivere una situazione di attesa, l'unico vero appuntamento sono le europee".

