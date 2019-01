Annuncio

Annuncio

Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron".

I due vicepremier contro Macron

Di Maio resta sulla sua posizione, Salvini invece rincara la dose: "In Africa c'è gente che porta via ricchezza a quei popoli, la Francia evidentemente è tra queste".

L'Unione Europea, durante questa diatriba, non sta a guardare ma si schiera al fianco della Francia tramite il commissario europeo Moscovici. Parigi ieri, come accennato poc'anzi, ha convocato immediatamente il nostro ambasciatore in Francia per chiedere conto delle "frasi inaccettabili e senza motivo pronunciate dalle autorità italiane".

Advertisement

Per il leader del Carroccio l'Eliseo ha una responsabilità diretta nel caos africano, caos che starebbe generando il fuggi fuggi di persone: "In Libia la Francia non ha intenzione a stabilizzare la situazione, perché ha interessi petroliferi opposti a quelli italiani" ha detto Salvini.

Una battaglia economica [VIDEO] e Politica quella di Roma e Parigi, mentre Salvini si dice orgoglioso di rappresentare "un popolo generoso, accogliente e solidale" lo stesso non lo pensa del capo dell'Eliseo: "Lezioni di bontà non ne prendiamo da nessuno, men che meno da Macron". Non prendiamo lezioni dai francesi - dice il ministro degli Interni - che in questi anni hanno respinto migranti alla frontiera, comprese donne e bambini...come se fossero bestie". Il punto cardine della politica immigratoria del vicepremier Salvini è "più ne partono più ne muoiono", un'equazione che purtroppo è sostenuta dai numeri.

Advertisement

La politica di Salvini

Da quando al governo ci sono i gialloverdi i flussi migratori si sono realmente ridotti, inoltre la Libia, essendoci meno barconi, riesce ad intercettarne un numero maggiore. La media dei morti in mare [VIDEO] si è più che dimezzata rispetto al passato, l'obiettivo del governo italiano è ora quello di stroncare "il business dei migranti" e di coloro che non scappano dalla guerra. L'Italia, dunque, è disposta ad accogliere ma soltanto i veri profughi: "I migranti vanno salvati, come fa la Guardia costiera libica, ma si riportano indietro" afferma Salvini, che conclude: "così la gente non pagherà più gli scafisti per un viaggio senza futuro".