Allora è vero che Matteo Salvini, con le sue politiche anti immigrazione, somiglia sempre di più ad Adolf Hitler. Almeno è quanto sostiene Left, la rivista che si auto definisce ‘L’unico giornale di sinistra’ rimasto in Italia. Secondo la redazione di Left, che ha deciso di pubblicare un fotomontaggio sulla sua pagina Facebook, la frase pronunciata recentemente dal leader leghista “Chi aiuta i clandestini odia gli italiani” sarebbe simile in tutto e per tutto a quella uscita dalla bocca del dittatore nazista più di 70 anni fa.

“Chi aiuta gli ebrei odia i tedeschi”, avrebbe detto Hitler. Peccato che di questa esclamazione non si trovi traccia sui libri di storia e che gli stessi giornalisti di Left, chiamati a dare una spiegazione, abbiano confermato che effettivamente quella frase non esiste, ma che si tratta solo di un’interpretazione del suo pensiero.

La reazione social di Salvini è stata furente: “Vergognatevi, cretini”.

Il post di Left: Salvini come Hitler

Il fotomontaggio pubblicato dalla redazione della rivista Left sul suo profilo Facebook non lascia spazio a dubbi. Su un acceso sfondo blu campeggiano le fotografie di Adolf Hitler e Matteo Salvini [VIDEO]. Al primo viene attribuita la frase “Chi aiuta gli ebrei odia i tedeschi”, pronunciata nel 1938. Al secondo, invece, quella, molto simile “Chi aiuta i clandestini odia gli italiani”. Peccato però che, mentre il ministro dell’Interno ha effettivamente pronunciato quelle parole, il fondatore del nazismo, non le abbia mai dette, anche se il suo giudizio sugli ebrei è storicamente più che noto.

La reazione di Matteo Salvini e le giustificazioni di Left

Un paragone del genere con Adolf Hitler, per giunta gratuito e inventato, naturalmente non poteva essere accettato supinamente da Matteo Salvini [VIDEO]il quale, come suo solito, ha risposto per le rime alla redazione di Left.

“Vergognatevi, cretini”, ha scritto su Facebook. Intanto, qualcuno, in particolare la redazione del giornale ildolomiti.it, è andato a chiedere spiegazioni dell’accaduto ‘all’unico giornale di sinistra’ rimasto in Italia. La risposta di Left è stata spiazzante: anche se quella frase specifica non esiste, hanno ammesso gli autori del post, le loro fonti sarebbero comunque “il Mein Kampf, l'olocausto, le leggi razziali e una quindicina di anni di nazismo”. Motivazioni ideologiche (magari anche corrette), ma una interpretazione storica totalmente fallace. Insomma, la frase letterale attribuita a Hitler sarebbe stata “estrapolata dalla storia”. Una bufala in piena regola dunque a cui la redazione di Left risponde con spocchia radical chic al collega che l’ha interpellata: “Lei pensa che saremo querelati dai nipotini del Fhurer (sic) per aver attribuito una frase razzista al loro Capo?”.