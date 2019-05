Dopo lo scrutinio per le Elezioni Europee 2019, è il turno dello spoglio per quelle Comunali: a Pagani [VIDEO] c'è grande fermento, tutti sono in attesa di conoscere il nuovo sindaco che amministrerà la città per i prossimi cinque anni.

Il primo cittadino uscente, Salvatore Bottone, ha dovuto competere nella giornata di ieri contro altri quattro candidati alla poltrona più alta del Municipio: l'ex numero uno di Palazzo San Carlo, Alberico Gambino, l'outsider Raffaele Maria De Prisco, il pentastellato Santino Desiderio e l'unica donna aspirante sindaco Luna Ferraioli.

Le liste che si sono contese i voti nelll'election day erano diciannove: cinque per il candidato sindaco Bottone, altrettante per De Prisco, sette per Gambino e una a testa per Desiderio e Ferraioli, per un totale di quattrocentotrentotto candidati consiglieri.

Solamente per ventiquattro eletti ci sarà la possibilità di accomodarsi nell'aula consiliare e discutere delle più importanti scelte per il bene dei cittadini paganesi.

Elezioni Comunali Pagani 2019, l'analisi delle operazioni di voto

Nel pomeriggio lo scrutinio delle schede per le Elezioni comunali entrerà nel vivo: a partire dalle ore 14.00 sarà possibile seguire su questa pagina la diretta testuale dell'esito dello spoglio e le prime proiezioni sui candidati sindaci.

Seguirà poi l'analisi nel dettaglio per singolo partito e una presuntiva lista di consiglieri che formeranno il civico consesso per il prossimo quinquennio.

La diretta proseguirà poi anche qualche minuto dopo aver ultimato le fasi di spoglio, in cui verranno valutate anche le posizioni di eventuali candidati eccellenti esclusi dal consiglio comunale.