A tenere banco sulle prime pagine dell'attualità c'è la questione Sea Watch. La nave, infatti, ha scelto di non rispettare il blocco navale imposto dalle autorità italiane e si è diretta verso Lampedusa, noncurante di quelle che potrebbero essere le conseguenze per l'imbarcazione e per il comandante, Carola Rackete. C'è chi difende gli autori del gesto e ritiene che le Ong, quale la Sea Watch è, siano entità che salvano migliaia di vite pattugliando il Mediterraneo e che, pertanto, l'Italia avrebbe l'obbligo di accogliere.

Di tutt'altra opinione è chi, come Matteo Salvini, ritiene che agiscano per interesse di qualcuno o comunque non con lo scopo di fare mera solidarietà. Sulla stessa lunghezza d'onda sembra essere Fratelli d'Italia ed alcuni suoi esponenti. A denunciare quelli che, a loro parere, sarebbero strani modus operandi delle Ong, sono stati due esponenti del partito di Giorgia Meloni: il capogruppo in commissione Esteri, Andrea Delmastro Delle Vedove, e il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

Gli aerei delle Ong sorvolano il Mediterraneo

I due esponenti di Fratelli d'Italia hanno denunciato presso la Procura di Roma una situazione che, in un certo senso, meriterebbe di essere approfondita, perché metterebbe in discussione quelle che sono le attività di salvataggio delle Ong e il loro scopo umanitario. Secondo quanto denunciato, infatti, ci sarebbero degli aerei che fanno capo alle organizzazioni no profit che si occuperebbero di sorvolare il Mediterraneo in acque libiche per andare ad individuare dei barconi che trasportano migranti.

Coordinate dei barconi comunicate solo alle navi umanitarie secondo FdI

Sfruttando la posizione aerea e la loro strumentazione, gli aerei delle Ong sarebbero in grado di recuperare le coordinate esatte delle imbarcazioni. Ciò che farebbe storcere il naso, secondo quanto evidenziato dagli esponenti di Forza Italia, sarebbe il fatto che si preoccuperebbero di comunicarle solo alle proprie imbarcazioni, come la Sea Watch, evitando di fornirle, ad esempio, alle autorità libiche o italiane.

Questo rischierebbe di determinare un reato come il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Andrea Delmastro Delle Vedove, in un video apparso su Facebook, sulla pagina Fratelli d'Italia, non usa giri di parole per definre le Ong "complici degli scafisti''.

"Abbiamo - fa sapere - denunciato questo fatto, abbiamo presentato un esposto e chiediamo che la Procura della Repubblica sequestri e confischi questi aerei perché si eviti la reiterazione di un reato che è solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, se non contiguità alla tratta di essere umani".

Secondo quanto trapelato e riportato da Libero, esisterebbe una documentazione attestante 78 missioni effettuate dei veicoli Colibri e Moonbird tra il gennaio e giugno del 2019. Si attendono sviluppi, ecco il video del parlamentare meloniano.