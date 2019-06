Sono passati ormai trentanove anni dalla strage di Ustica, uno degli episodi più oscuri e controversi dell'Italia contemporanea. Entrando nei dettagli, un gravissimo incidente interessò il volo di linea IH870 dell'aereo Douglas DC-9 della compagnia Itavia e avvenne la sera del 27 giugno del 1980. La strage provocò ben 81 morti.

Il presidente della Camera: 'Dobbiamo continuare a garantire verità e trasparenza'

In occasione della giornata dell'anniversario della tragedia, sono intervenute le più alte cariche dello Stato.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sostenuto che c'è bisogno di una forte solidarietà nazionale e ha affermato che c'è il bisogno della verità sul triste episodio che ha interessato l'isola siciliana nel 1980.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'attuale presidente della Camera, Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle. Questi ha detto che non bisogna tradire la voglia di giustizia e verità per tale strage e, inoltre, ha aggiunto che c'è la necessità di continuare il processo di trasparenza e verità su tale tragedia.

Pubblicità

Difatti, la stessa strage di Ustica presenta tanti interrogativi che risultano essere ancora irrisolti. Inoltre, il politico dei 5 Stelle ha dichiarato che la stessa Camera ha reso disponibili diversi documenti declassificati.

I misteri della strage e le tesi alternative

Come già accennato, la strage di Ustica risulta essere ancora piena di misteri non del tutto risolti. Difatti, riporta un articolo d'approfondimento pubblicato sul sito web locale ''Tp24.it', al giorno d'oggi non è stata ancora trovata una spiegazione che chiarisca le cause della caduta in mare dell'aereo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica

Inoltre, sempre stando all'articolo della testata trapanese, negli anni sono state create e diffuse diverse ipotesi, così come non pochi depistaggi. Sino ad ora la teoria più accreditata è quella che sostiene che nei cieli di Ustica vi fu quella sera una vera e propria 'guerra aerea' tra jet militari e che, durante tale scontro, per errore fu colpito con un missile proprio l'aereo civile che trasportava le 81 vittime della strage.

Su tale tesi, bisogna dire che è sempre stata considerata non plausibile da parte dell'Aeronautica militare italiana ma anche che, allo stesso tempo, è stata considerata attendibile anche tramite delle sentenze civili.

Nel frattempo i segreti relativi alla strage di Ustica risultano ancora essere oggetto di indagine e ricerca storica ed investigativa.

Bisogna ricordare che tale tragedia avvenne in un periodo caratterizzato da una situazione geopolitica dell'Italia particolarmente critica.