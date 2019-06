E' polemica su Tomaso Montanari, uno degli autori selezionati per la prima prova dell'esame di Maturità. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi, si è scagliato contro il famoso storico dell'Arte fiorentino: 'Ha infangato il nome del regista Franco Zeffirelli e di Oriana Fallaci". Il saggista, su il Fatto Quotidiano ha replicato al leader leghista: "Dovrebbe pensare ad altre cose'. E, dopo avergli ricordato che la Costituzione sancisce ancora la libertà d'espressione, ha spiegato il significato delle sue parole.

Oggi, Tomaso Montanari, è stato protagonista di una delle tracce dell'esame di Stato. Ma non solo. Suo malgrado si è ritrovato anche al centro di un'aspra polemica sollevata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Tutto ha avuto inizio domenica 16 giugno. A poche ore dalla notizia della morte del grande Franco Zeffirelli, l'accademico, su Twitter storpiando volutamente il nome del maestro in Scespirelli, aveva definito il regista un "insopportabile mediocre" e aveva attaccato anche la compianta scrittrice fiorentina Fallaci ("orrenda Oriana").

Si può dire che il #maestro Scespirelli era un insopportabile mediocre, al cinema inguardabile? E che fanno senso gli alti lai della Firenzina, genuflessa in lutto o in orbace, ai piedi suoi e dell’orrenda Oriana? Dio l’abbia in gloria, con Portesante e quel che ne consegue. Amen