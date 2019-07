Matteo Salvini nuovamente all’attacco di Luigi De Magistris. Lo scorso 29 giugno, giorno dell’arresto a Lampedusa della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, il Sindaco di Napoli ha organizzato e preso parte a un corteo marittimo formato da circa 60 imbarcazioni, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Caso ha voluto che ‘l’imbarcata’ voluta da De Magistris sia avvenuta in contemporanea con il fermo della capitana tedesca, accusata di violenza verso una nave da guerra e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Quale occasione migliore dunque per il primo cittadino partenopeo per manifestare tutta la sua solidarietà alla Rackete? Peccato per lui che, a distanza di qualche giorno, il Ministro dell’Interno abbia deciso di pubblicare un post sul suo profilo Facebook in cui lo accusa di solidarizzare con un “comandante fuorilegge” e “contro Salvini”.

Luigi De Magistris: ‘Dedico questo corteo a Carola’

Il caso Sea Watch e l’avvenuto arresto della capitana Carola Rackete hanno rappresentato un’occasione troppo ghiotta per i molti detrattori di Matteo Salvini, desiderosi di attaccarlo e metterlo politicamente in difficoltà.

È stato il caso anche di Luigi De Magistris, l’ex magistrato, attualmente Sindaco ‘rosso’ di Napoli al secondo mandato, che ha deciso di organizzare un corteo marittimo in solidarietà con la ribelle tedesca. L’occasione si è presentata il 29 giugno scorso, quando ‘Giggino’ è riuscito a mettere in acqua una piccola flottiglia di 63 barche (36 a vela, 15 a remi e 12 a motore) con la ‘scusa’ di celebrare la Giornata mondiale del rifugiato. De Magistris, infatti, non ha perso l’occasione per dedicare l’iniziativa acquatica alla Rackete “e a tutte le donne e gli uomini che vengono perseguitate per ragioni di giustizia”.

Secondo il leader del movimento DeMa, dunque, Carola sarebbe una perseguitata politica e non una criminale. Per questo ha aggiunto di provare “imbarazzo” nei confronti di persone come il leader leghista che “agiscono senza misura”. Insomma, secondo De Magistris, che si vergogna di “essere rappresentato” dal governo gialloverde, “arrestare Carola è arrestare l’umanità, uno schifo”.

La reazione indignata di Matteo Salvini

Un giudizio durissimo, come ci si poteva aspettare, quello espresso da Luigi De Magistris, che ha trovato la netta risposta di Matteo Salvini, anche se giunta a due giorni di distanza dalla provocazione.

Come già accennato, il Ministro dell’Interno sceglie, come spesso gli capita, le sue pagine social per commentare l’iniziativa del suo rivale politico a favore della capitana della Sea Watch 3. “Il sindaco di Napoli - scrive su Facebook a corollario di un video di un servizio di Mediaset sulla vicenda - non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo ‘contro Salvini e a favore dei porti aperti’. Ma come si fa?”.