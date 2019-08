La Crisi di Governo è ormai entrata nel vivo e continuano le consultazioni tra le parti. Mattarella concede altri quattro giorni di consultazioni che fissa a partire da martedì.

Durante la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, a partire dalle ore: 14.00 ci sarà un nuovo incontra tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La partita, quindi, è ancora del tutto aperta e, nel luogo ancora da stabilire, si parlerà di una lista di punti.

Il Movimento 5 Stelle, dal suo canto, dopo essersi riuniti durante la notte per definire la propria strategia, metterà in discussione dieci punti. Al primo punto di discussione ci sarà proprio il taglio dei parlamentari, per poi seguire con temi altrettanto importanti quali quelli sulla riduzione dell'IVA e dei Salari, tutela dell'ambiente, riduzione dei tempi di giustizia.

Dall'altra parte, il Partito Demostratico tirerà in ballo solo cinque punti che, secondo Zingaretti, 'non saranno negoziabili'.

Nel frattempo, Sergio Mattarella, dopo il nulla di fatto della giornata di ieri, ha fatto appello di risolvere questa crisi di Governo in tempi brevi, altrimenti potrebbero esserci seri problemi per l'economia e la stabilità di un intero Paese.

11.00 MARTINA: DA PD VOLONTA' DI COSTRUIRE SINTESI UTILE A PAESE

Sul taglio dei parlamentari "la considerazione che il Partito Democratico ha sempre fatto, e immagino verrà riproposta in queste ore, è che questa questione si può affrontare se viene inserita dentro una lettura complessiva dei cambiamenti necessari per fare in modo che quella riduzione del numero dei parlamentari abbia una sua coerenza e una sua logica".

Maurizio Martina inquadra così la questione e ricorda che "un taglio di questo tipo, ad esempio, porta delle soglie di sbarramento implicite in alcune regioni molto alte. Non è banale riflettere su questo punto".

Audio di Renzi contro Gentiloni

Matteo Renzi intanto accusa Paolo Gentiloni, suo successore a Palazzo Chigi e attuale presidente Pd, di aver provato a far saltare l'intesa dei dem con i 5 Stelle.

In un audio, registrato mentre l'ex premier parla alla sua scuola di formazione Politica a Barga, in Garfagnana, e pubblicato da Repubblica, Renzi spiega ai ragazzi che sarebbe stato Gentiloni "a far passare il messaggio di una triplice richiesta di abiura ai 5 stelle", facendo riferimento alle tre condizoni poste dal Nazareno al Movimento per una trattativa: oltre al ritiro dei decreti sicurezza e al pre-accordo sulla legge di bilancio, il tema del taglio dei parlamentari.

"I 5 stelle - continua Renzi - ci avevano detto 'noi ci stiamo se ci garantite che possiamo arrivare almeno al referendum sul taglio dei parlamentari'.

Sondaggi elettorali, prima flessione per la Lega. Effetto crisi di governo

Il sondaggio di Gpf Inspiring Research, commissionato da Ansa.it e realizzato fra 20 e 21 agosto su 609 interviste, un paletto sembra fissarlo: nel confronto andato in scena al Senato due giorni fa, il premier Giuseppe Conte ha battuto il ministro degli InterniMatteo Salvini.

La pensa così il 60,6% degli intervistati dall’istituto di sondaggi, mentre solo il 27,3% ritiene che il leader leghista sia uscito vincitore dalla maratona (il restante 12,1% non ha risposto). Anche nel gradimento, Conte (al 61%) supera Salvini (al 48%) e il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio (al 46%). Ma in testa alla classifica c’è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (69%). Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è al 44%, la leader di Fd’I, Giorgia Meloni, è al 37%, sopra Silvio Berlusconi (al 27%).

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, prosegue il sondaggio commissionato dall’agenzia di stampa, la Lega è al 31,2%, il M5s al 23,1%, il Pd al 23,5%, Fd’I al 6,7%, FI al 5,9%. Nel complesso, il centrodestra è al 46,2%, mentre il centrosinistra è al 29,1%.