L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un governo presieduto da Giuseppe Conte.

Nelle ultime ore, però, sembra essere arrivata una frenata, alla luce delle dichiarazioni di Luigi Di Maio che ha sottolineato come i punti presentati dal Movimento Cinque Stelle non siano soltanto una priorità nella direzione che il governo dovrà intraprendere, ma veri e propri punti imprescindibili. L'alternativa sarebbero le elezioni anticipate. Un vero e proprio ultimatum che non è stato visto di buon grado dal Partito Democratico.

Tra i tweet più duri c'è stato quello di Maria Elena Boschi che ha sottolineato come il comportamento del capo politico grillino debba essere ritenuto inaccettabile.

Pd e M5S sembravano pronti a governo 'giallorosso'

Il Partito Democratico ha scelto di allearsi con il Movimento Cinque Stelle per un gesto che, dalle figure di spicco 'dem', è stato definito come "un atto di responsabilità". La necessità, infatti, è quella di creare quantomeno i presupposti, attraverso un nuovo esecutivo, per disinnescare le clausole di salvaguardia destinate a portare all'aumento dell'Iva e varare una valida legge di bilancio.

Operazioni che risulterebbero quantomeno problematiche qualora si dovesse andare alle elezioni già in autunno. Ed è proprio su questi concetti che, nel suo tweet, Maria Elena Boschi basa buona parte del suo ragionamento.

Boschi parla di minacce di Di Maio

Il suo intervento, però, ha come presupposto i dati Istat che rivelerebbero il fatto, nel periodo di governo gialloverde, il Paese sia arrivato ad avere il Pil con il segno meno.

"Noi - ha evidenziato - vogliamo evitare recessione ed aumento Iva". Un obiettivo da raggiungere, almeno nelle intenzioni del Pd, anche con un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle dove la stessa Boschi si troverebbe ad interloquire con personalità come Di Maio, con le quali non sono mai mancati duelli particolarmente ruvidi sotto il profilo verbale, con tanto di riferimenti alle rispettive vicende familiari.

Ed è proprio verso l'atteggiamento di Di Maio nelle ultime ore, che avrebbe messo in discussione l'ipotesi di un governo giallorosso, che la Boschi rivolge le ultime parole del suo tweet. "Gli ultimatum - evidenzia - e le minacce di Di Maio sono irricevibili". Il tempo chiarirà se si tratta di semplici schermaglie o se il rischio fratture insanabili è dietro l'angolo.