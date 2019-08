Flavio Briatore nelle ultime settimane ha annunciato un suo prossimo impegno in politica: si tratterà di una discesa in campo non totalmente convenzionale, considerato che si è posto l'obiettivo di formare un movimento che riesca a far coagulare quante più possibile persone che abbiano dimostrato di saper realizzare qualcosa e il cui contributo potrebbe essere prezioso per l'Italia. Nel frattempo, però, attraverso il suo profilo Instagram non ha mancato di far valere la sua opinione su quanto sta accadendo all'interno dello scenario politico italiano, dove si è concretizzata l'intesa tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico.

Briatore, che non è mai stato tenero nei confronti di grillini, stavolta manifesta un aperto dissenso nei confronti dei dem, postando due video di Zingaretti che annunciava che mai avrebbe stipulato accordi con il partito di Di Maio. L'occasione è proficua quasi per schernire i propositi disattesi dal segretario del maggiore schieramento del centro-sinistra italiano.

Zingaretti diceva che mai si sarebbe alleato con i Cinque Stelle

In uno dei video postati si vede Nicola Zingaretti che sta pronunciando il suo discorso risalente alla convention nazionale del Partito Democratico, svoltasi a Roma lo scorso 3 febbraio.

Era quello il periodo in cui l'ascesa a capo del partito del governatore del Lazio si immaginava potesse spingere i dem a tendere la mano ai grillini. Un'eventualità che in quell'occasione venne smentita in maniera categorica dal diretto interessato. "Lo dico davanti a tutti e mi sono persino stancato di dire che non intendo favorire nessun alleanza o accordo con i Cinque Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro".

Parole che, a riascoltarle oggi, suscitano una certa ilarità in Flavio Briatore che, a corredo del post, si limita ad aggiungere una serie di emoticons sorridenti tese che risultano piuttosto eloquenti.

Briatore contro Zingaretti: 'Vergogna'

Più recente è invece l'altro video postato in cui Zingaretti continuava a manifestare una scarsa intenzione di trovare un'intesa con Di Maio, pur con la crisi in procinto di deflagrare.

"Colgo l'occasione - diceva il segretario - per smentire l'ennesima volta l'ipotesi di governi Pd-Cinque Stelle come in queste ore si sta teorizzando". A ciò aggiungeva come unica soluzione possibile quella delle elezioni. La didascalia scritta da Briatore è molo dura. "Senza vergogna - tuona - e questi ci governano. Solo interessati al potere, venderebbero papà e mamma". La chiosa non risparmia neanche Zingaretti, considerato che quel "Pinocchio" alla fine sembra proprio indirizzato a lui.

E non mancano gli elogi per Calenda ("bravo") che ha scelto di lasciare il Pd dopo l'alleanza con i grillini.