Da alcuni giorni si sta parlando molto del caso che riguarda la nota organizzazione umanitaria non governativa Proactiva Open Arms. Stando ad un articolo pubblicato sul sito del Giornale, nelle ultime ore anche la procura di Agrigento si è interessata della vicenda e ha aperto un fascicolo relativo al presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'indagine contro gli scafisti

Stando al già citato articolo del Giornale, la procura di Agrigento ha deciso di aprire il fascicolo contro ignoti a seguito della decisione di far sbarcare tre migranti presenti sulla Open Arms, che sarebbero affetti da gravi problemi di salute.

L'indagine, che non ha come oggetto l'attività dell'equipaggio della Open Arms, sarebbe finalizzata all'individuazione degli scafisti. Intanto, i migranti sbarcati dovranno essere interrogati dalla squadra mobile.

Da Banderas a Gere, passando per l'appello di Bardem: il sostegno dei Vip alla Ong

La vicenda che sta riguardando la Open Arms ha interessato anche alcuni importanti personalità dello spettacolo internazionale.

Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito della testata diretta da Enrico Mentana 'Open', tra i Vip vi sono Richard Gere, Antonio Banderas e Javier Bardem. Quest'ultimo è stata l'ultima celebrità, in ordine di tempo, unitasi al coro di solidarietà nei confronti della Open Arms e lo ha fatto con un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell'organizzazione umanitaria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica

In tale video, l'attore – già candidato tre volte al Premio Oscar – ha sostenuto che lo ha fatto per unirsi alla richiesta fatta da diverse persone al presidente spagnolo Pedro Sanchez affinché guidi la distribuzione dei migranti in diversi paesi facenti parte dell'Unione Europea. Secondo Bardem, la stessa Spagna sarebbe la nazione adatta per questo processo, anche per via del fatto che è il Paese di origine della Ong.

D'altro canto, Banderas in una conferenza stampa ha affermato che il clima che si è creato attorno alle organizzazioni umanitarie ha a che fare con la situazione Politica internazionale e ha fatto anche riferimento alla proposta di Trump di costruire un muro anti-immigrazione negli USA. Oltre a ciò, il celebre attore e regista spagnolo ha dichiarato che vi sarebbero delle soluzioni relative al tema Nord-Sud del mondo, ma richiederebbero tantissimi anni e fondi.

Le prese di posizione dei Vip non sono piaciute ad alcuni esponenti della destra sovranista italiana, a partire da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha anche "suggerito" a Gere di mettere a disposizione le sue ville per i migranti.