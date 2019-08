L'ora 'X' per il governo gialloverde sta per scoccare. Alle ore 15 di oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà un discorso al Senato dopo l'annuncio della mozione di sfiducia presentata dalla Lega lo scorso 13 agosto. Alle parole del Premier, seguirà il dibattito nell'aula di Palazzo Madama e il voto sulla risoluzione. Non sarà un voto di fiducia (salvo espressa richiesta di Conte) nei confronti dell'esecutivo.

Crisi di governo, Salvini: 'Siamo gli unici a non temere di andare al voto'

Ancora incerta la posizione della Lega di Matteo Salvini. In mattinata, il leader del Carroccio ha fatto sapere di attendere il discorso del Presidente del Consiglio prima di decidere la posizione da assumere. Alla riunione dei senatori del Carroccio, l'attuale Ministro dell'Interno è stato accolto da un caloroso e lungo applauso, come a voler sottolineare la compattezza del partito.

"Siamo gli unici a non avere paura di confrontarsi con i loro datori di lavoro, ovvero i cittadini – dice una nota della Lega dopo la riunione sopraccitata –. Siamo gli unici che non parlano di poltrone, bensì di sviluppo del Paese.

Attesa per il discorso al Senato di Conte: il Premier ha davanti a sé due opzioni

Gli scenari che potrebbero configurarsi durante o dopo il discorso al Senato di Conte sono, sostanzialmente, due: nel primo caso, il Premier attenderà il voto della risoluzione chiesta dalla Lega e deciderà cosa fare solo successivamente; l'altra opzione è la scelta di recarsi al Colle per dare le dimissioni.

In questo caso, il Presidente della Repubblica darebbe il via a nuove consultazioni.