"Il partito di Bibbiano". Per alcun partiti, tra cui lo stesso alleato attuale Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico era diventato questo, alla luce dei fatti che, in provincia di Reggio Emilia, avevano visto venire alla luce uno scandalo legato a bambini che venivano sottratti alle famiglie con metodo e motivazioni che sono oggetto di indagine e affidati ad altri nuclei familiari. Il fatto che nell'inchiesta sia finita un'amministrazione comunale in orbita 'dem' ha fatto si che la vicenda abbia interessato anche i dibattiti politici.

In occasione della festa della Lega a Pontida accanto al numero uno della Lega è salita sul palco una bambina che, suo malgrado, è stata coinvolta nelle poco chiare vicende di Bibbiano. L'esposizione di una minore ha fatto andare su tutte le furie una parte dell'opinione pubblica che, soprattutto sulla Rete, non ha mancato di attaccare in maniera dura e pesante Matteo Salvini. Un pensiero condiviso da semplici cittadini che non hanno gradito quanto accaduto, ma anche notori contestatori del leader leghista: dall'ex ministro Calenda a Chef Rubio, sempre in prima linea nel manifestare il proprio scarso feeling con il numero uno del Carroccio.

Su Twitter lo invitano a vergonarsi

In un tweet Calenda, in maniera molto chiara, si è chiesto "Che gente siete per usare bambini su un palco?" in riferimento alla scelta della Lega. Tra i pensieri maggiormente premiati dalla Rete con dei likes c'è stato uno che ha accusato Salvini di aver dato una bambina traumatizzata in pasto al pubblico, invitandolo a vergognarsi per quello che è il suo atteggiamento nei confronti.

"I neri - si legge - li fai annegare, quelli di Bibbiano li usi a scopi elettorali". C'è chi, invece, non ha dimenticato vecchie uscite del leader della Lega, sottolineando come lui stesso riteneva non si dovessero "strumentalizzare bambini per fini elettorali" e che, invece, ha concluso "la kermesse di Pontida con in braccio una bimba di Bibbiano". E non mancano le stoccate a chi vota per il Capitano "È proprio co... o solo in malafede?".

Rubio lo definisce 'spregevole'

Come, sempre, particolarmente duro è stato stato Chef Rubio che ha accusato Salvini di aver sfruttato una bambina per la sua "perenne campagna elettorale", ricordando le volte in cui avrebbe, secondo il personaggio televisivo, "lanciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes". Una cosa che, per il giudizio di Rubio, farebbe dell'ex Ministro dell'Interno "una persona spregevole".

C'è chi, invece, ricorda come solo lo scorso 1 agosto, in maniera netta, Salvini enunciava il suo principio secondo cui i bambini andassero tenuti fuori dalla politica. C'è addirittura chi mette sullo stesso piano il leader della Lega e Hitler, affiancando l'immagine del Fuhrer con una bambina a quella dell'ex Ministro dell'Interno con la piccola coinvolta nel caso Bibbiano.