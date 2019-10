Sale la tensione all'interno della maggioranza in vista della manovra: il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca e annuncia di essere contrario a Quota 100 affermando che presenterà un emendamento per cancellarla. L'ex premier protesta anche contro gli "inutili microbalzelli" della Manovra e annuncia gli appuntamenti della Leopolda, al via da quest'oggi.

Le parole di Matteo Renzi

Le parole di Matteo Renzi potrebbero avere ripercussioni all'interno della maggioranza di governo: l'ex segretario del Partito Democratico esprime la sua contrarietà per quanto riguarda Quota 100.

La misura sarebbe ingiusta, perché vuole investire 20 miliardi in 3 anni ma guarda solo ai prossimi pensionati. A suo avviso infatti è preferibile spendere quei fondi per le famiglie, per gli stipendi, per i giovani. piuttosto che per le Pensioni.

A tal fine Renzi annuncia un emendamento per cancellare la misura di Quota 100 e aspetta di vedere cosa faranno gli altri partiti. Nonostante questo però il leader di Italia Viva teme che questa battaglia, considerati i numeri, sarà solamente "una battaglia di testimonianza".

Renzi esprime la sua soddisfazione per quanto riguarda lo stop dell'Iva": è un passo positivo c he favorisce la riduzione degli interessi sul debito e fa aumentare i fondi per le famiglie. Non sembra però soddisfatto su misure come la sugar tax, sull'imposta sulla casa, e anche sulle partite iva e avverte che Italia Viva farà sentire la sua voce, certo che anche altri partiti bloccheranno quelli che lui chiama "inutili microbalzelli".

In vista della Leopolda

Oggi inizierà a Firenze la Leopolda, che quest'anno compie dieci anni. Renzi fa grande affidamento per questo appuntamento: "presenteremo una sorta di business plan per l’Italia" fondato su crescita e sostenibilità, senza dimenticare la sfida ambientale che riguarderà i prossimi anni. Vuole guardare soprattutto al futuro, alle infrastrutture, alle città di domani. "Racconteremo il futuro perché vogliamo costruirlo, non solo aspettarlo".

E non è caso il titolo della Leopolda è Italia 2029.

In vista di questo importante evento Renzi ricorderà la figura di Tibero Barchielli, il fotografo ufficiale dell'ex premier, che è venuto a mancare un anno fa, e a lui sarà dedicata una mostra fotografica. La giornata di domani invece sarà dedicata agli interventi sul palco, e poi sarà presentato il simbolo di Italia Viva, vincitore della gara online.

Sarà presentato anche l'atto costitutivo e la carta dei principi: per l'occasione inoltre verrà data l'apertura alle iscrizioni al partito, rigorosamente online. Per ogni iscritto a Italia Viva, ricorda Renzi, sarà presentato un albero. E il primo sarà piantato proprio a Firenze.