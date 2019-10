In una lettera sul Corriere della Sera, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha ammesso che il centrodestra ha saputo intercettare il senso di smarrimento dei cittadini, fornendo approdi sicuri e forti, anche se ovviamente lontani da come li intende il suo partito. Inoltre ha affermato che Matteo Salvini è bravo nel raccontare i problemi ma non a risolverli, e parlato del futuro del Partito Democratico, tra paure, insicurezze e auspici sul futuro del centrosinistra unito.

Le parole di Nicola Zingaretti

"La destra ha saputo più di noi cogliere lo smarrimento degli italiani", così Zingaretti sua riconosciuto che il centrodestra è stato capace ad intercettare le paure e i timori degli italiani.

Sul Corriere della Sera le sue parole sono una chiara ammissione di quelli che sono alcuni meriti del centrodestra, come la "presenza sul territorio", fonte di grande consenso tra i cittadini, e l'identità coesa e compatta.

Zingaretti riconosce anche alcuni 'meriti' al segretario della Lega: secondo lui infatti Salvini sarebbe il più bravo nel saper raccontare e spiegare quelli che sono i problemi, ma allo stesso tempo è il peggiore nel risolverli. La destra fornisce “approdi forti e chiari”, anche se sono regressivi e autoritari, oltre che "illiberali e xenofobi”. Ma allo stesso tempo rappresentano degli approdi, dei simboli di identità e delle "sicurezze ideologiche" che danno coraggio e forza ai singoli cittadini e anche alla collettività.

Il futuro del Partito Democratico

Zingaretti invita il centrosinistra a fare autocritica contro il peso delle destre, visto che finora non è riuscito a rinnovarsi nei programmi e nell'identità: i partiti che lo compongono infatti sono disuniti e frammentati e hanno disperso le proprie forze, e in questo, ravvisa il segretario dem, la colpa è del centrosinistra stesso.

Secondo Zingaretti il Pd è sostanzialmente da rifondare e vanno messi da parte i conflitti e gli egoismi interni, perché i cittadini spaventati "vogliono ritrovare la loro casa", in cui possano sentirsi protetti ed esprimere i propri bisogni.

Per Zingaretti la ricetta sarebbe quella di aprirsi alla società e a forme di rappresentanza che siano più coinvolgenti per gli iscritti. Propone di aprire un grande processo di confronto culturale e politico nel mese di novembre, mettendo anche mano al partito e alla sua struttura. Non basta semplicemente cambiare qualche regola, ma occorre mutare "una scelta Politica di fondo", in modo da poter dare alla democrazia un soggetto politico che sia "plurale, ricco e partecipato della politica", ricostruendo dunque una comunità aperta.

Questa è in sintesi la sua idea di rifondazione del Partito Democratico.