E' una vera e propria presa di posizione quella che la deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha inteso esprimere attraverso un post apparso sul suo profilo Twitter. L'esponente 'dem' ha, infatti, rivelato di aver proposto a tutte le sue colleghe del partito di disertare manifestazioni che consentono minacce nei confronti degli ospiti. A corredo della presa di posizione c'è un video che rivela quello che è il bersaglio principale delle sue dichiarazioni: la trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, che, nell'ultima puntata, ha fatto parecchio rumore per il confronto particolarmente ruvido tra gli ospiti 'Brasile', Vauro e la giornalista Francesca Fagnani.

Vauro-Brasile a muso duro

Diversi giornali riguardo a ciò che è successo nel corso della trasmissione hanno parlato di 'rissa sfiorata'. Il riferimento va al fatto che Vauro e Massimiliano Minocci, soprannominato Brasile, si sono affrontati muso a muso dopo un confronto particolarmente ruvido tra quest'ultimo e la giornalista Francesca Fagnani. In particolare il vignettista non aveva gradito i toni con cui Brasile si era rivolto alla donna e lo aveva invitato a vergognarsi per come aveva parlato ad un'esponente del gentil sesso.

"Le tue - gli aveva detto faccia a faccia - sono minacce. Fammelo vedere a me, forza". I due sono quasi venuti a contatto, senza, però, che la situazione sia degenerata. Nelle ore seguenti, tra l'altro, Vauro ha invitato Brasile a cena per confrontarsi e regalandogli una battuta rispetto al fatto che "puzzeranno di vino" entrambi gli ha ricordato l'accusa mossagli durante il confronto viso a viso.

Scene non edificanti

Indipendentemente da chi abbia ragione o torto, quel che è certo è che in tv non sono andate in onda immagini edificanti. Non è un caso che siano montate polemiche anche relativamente al format proposto, nell'occasione, da Dritto e Rovescio. Nè i toni che hanno contraddistinto il confronto tra Brasile e Francesca Fagnani, né il quasi "corpo a corpo" sono stati apprezzati. Il tweet della Serracchiani ne è una dimostrazione, considerato che propone addirittura di disertare talk show politici dove sono concesse possibilità di insultare o minacciare ospiti.

"Noi - ha scritto - non accettiamo questi toni e queste minacce nei confronti degli ospiti. Per questo ho proposto, assieme alle colleghe del @pdnetwork di disertare queste trasmissioni televisive che incitano all’odio e alla violenza. È ora di finirla". Parole dure che, nel tweet, culminano con la proposizione del video che racchiude tutte le scene immortalate ed oggetto di critica.