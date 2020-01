Matteo Salvini va all'attacco del governo. Sul caso Coronavirus il leader della Lega apre un nuovo conflitto con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la maggioranza.

Il leader della Lega va all'attacco

In due post, sul suo profilo Facebook, il numero uno del Carroccio prima ha evidenziato che "sono stati confermati i primi due casi di Coronavirus in Italia, che viene dichiarata l'emergenza dell'organizzazione mondiale della Sanità e il governo italiano invece che fa? Frontiere aperte, incapaci al governo".

Poi Salvini, poco fa, ha proseguito: "I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio, e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma". E prosegue sferzando Conte: "E' così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli Italiani? La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo speculatori e sciacalli.

Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare".

Orlando (Pd) su Salvini: 'Chi si mette a speculare politicamente sul coronavirus è un poveraccio'

A stretto giro di posta sono arrivate al leader della Lega le repliche. A iniziare è Davide Faraone, senatore di Italia Viva, che ha preso parte a una trasmissione televisiva. Faraone ha evidenziato che è stato bello vedere che al Senato, quando il ministro Speranza ha portato la sua informativa sulla situazione del Coronavirus non c'è stata nessuna polemica e nessuno ha colto l'occasione.

Faraone ha sottolineato anche di avere visto pure Salvini applaudire al termine dell'intervento di Speranza e si è detto rallegrato di vedere un paese maturo e unito davanti ad una importante crisi. Poi però, una volta rientrato a casa, Faraone ha evidenziato tutta la sua amarezza rivolto ovviamente a Salvini di cui ha inserito il post nel proprio messaggio: "Torno a casa e leggo il suo post, niente non ci riesce proprio a non fare lo sciacallo".

Da registrare anche l'intervento su Twitter del vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando "Uno che si mette a speculare politicamente sul coronavirus è un poveraccio".

Questa mattina intanto è in programma una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri per lo stato di emergenza. Il premier Giuseppe Conte ha, nel frattempo, annunciato la chiusura del traffico aereo dalla Cina e per la Cina. Sono arrivati intanto all'aeroporto Malpensa gli ultimi voli che erano già programmati in arrivo da Shanghai e da Pechino. Tutti i passeggeri dei due voli sono sottoposti ai controlli di sicurezza del caso e gli aerei ripartiranno già oggi alla volta della Cina.

Sono sbarcati anche i passeggeri della nave ormeggiata al porto di Civitavecchia per il caso sospetto, ormai rientrato, di Coronavirus.