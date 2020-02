Sandro Ruotolo ha vinto le elezioni suppletive per il Senato svoltesi ieri, domenica 23 febbraio, nel collegio uninominale Napoli 7. Esse si erano rese necessarie dopo la morte del senatore M5S Franco Ortolani avvenuta nei mesi scorsi.

Osservando le percentuali dei voti, la vittoria del candidato di centrosinistra (che per sua stessa ammissione andrà a rafforzare i ranghi del Gruppo Misto) assume le proporzioni di piccolo trionfo politico. Il giornalista d'inchiesta di origini partenopee, infatti, ha ottenuto il 48.45% delle preferenze, distanziando di quasi 25 punti percentuali sia il rappresentante del centrodestra Salvatore Guangi sia il candidato del Movimento 5 Stelle Luigi Napolitano, fermi rispettivamente al 24.06% e al 22.47%.

Molto più distaccati invece gli altri due aspiranti senatori, Giuseppe Aragno di Potere al Popolo con il 2.58% e Riccardo Guarino di Rinascimento Partenopeo al 2.44%.

L'affluenza registrata è stata davvero molto bassa, attestandosi sul 9.52% (34.000 su 357.299, ossia meno di un decimo degli aventi diritto al voto). Ciò è dovuto, come spiegato dallo stesso neo-senatore Ruotolo, al fatto che le elezioni suppletive, per loro natura non sono tenute in gran considerazione dall'elettore medio, inoltre sono avvenute in concomitanza con il Carnevale e con l'aumento dei casi di coronavirus sul suolo italiano.

La soddisfazione di Ruotolo

È un Sandro Ruotolo soddisfatto quello che rilascia le prime dichiarazioni post-vittoria, sopratutto considerano che il centro-sinistra non partiva avvantaggiato, almeno guardando i voti delle scorse Elezioni politiche. Tuttavia, il reporter napoletano, attorniato dai suoi sostenitori che cantano "Bella Ciao", non manca di ammonire la sinistra riguardo agli impegni presi verso le persone e le comunità abbandonate a sé stesse, inoltre promette di sollecitare il governo affinché vari un piano di sostegno per le zone periferiche del Meridione.

L'ormai neo-senatore Ruotolo ha dedicato il suo successo alle suppletive a tutti coloro che si stanno adoperando per risolvere l'omicidio di Daphe Garuana Galizia, la giornalista maltese assassinata da un'autobomba il 16 ottobre 2017.

Gli auguri di De Magistris

L'attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stato uno dei primi personaggi politici a congratularsi con Ruotolo per il suo trionfo alle elezioni suppletive.

In particolare, nel suo breve intervento De Magistris ha sottolineato la rettitudine e la capacità di unificare del neo-senatore, ribattezzato per l'occasione "baffo antifascista", e la propria certezza che Ruotolo sarà capace di portare in Senato l'autonomia e la fierezza della Napoli di questi ultimi anni.